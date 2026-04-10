Rosa Crujeiras toma posesión como primera rectora de la USC con una “responsabilidad histórica”

Crujeiras, este viernes, en la recepción del bastón de mando Lavandeira Jr (Efe)

La catedrática de Matemáticas Rosa Crujeiras hizo historia este viernes al tomar posesión como rectora de la Universidad de Santiago (USC) con un discurso en el que reivindicó “el espacio, el tiempo y la voz de la universidad pública” y también el “espacio, tiempo y voz de todas las mujeres”.

“Para mí, esta es una responsabilidad histórica. Soy heredera, como todas, de otras que abrieron camino, en condiciones siempre más adversas sosteniendo la enseñanza, la investigación y la vida universitaria desde posiciones subordinadas”, expresó Crujeiras tras convertirse en la primera mujer rectora de la USC en sus más de 500 años de historia.

Durante su intervención en una ceremonia solemne celebrada en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca, la nueva rectora abogó por una universidad “igualitaria”, en la que la presencia de las mujeres en todos los puestos “no sea una excepción ni una conquista puntual”, sino “expresión natural de una universidad feminista justa y plenamente democrática”.

El acto estuvo marcado por la “profunda emoción” de Crujeiras. La nueva rectora desfiló junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el rector saliente de la USC, Antonio López; y los rectores de la Universidad de A Coruña y la Universidad de Vigo, Ricardo Cao y Manuel Reigosa, respectivamente, hacia la mesa presidencial del salón tras la tradicional interpretación del himno universitario ‘Gaudeamus Igitur’.

Tras los ceses de los actuales vicerrectores y la lectura del nombramiento de la nueva rectora, Crujeiras prometió su cargo y recibió la medalla y el bastón de mando de las manos de Antonio López, que intervino con un discurso en el que dijo sentirse “orgulloso” de los logros alcanzados por una universidad pública que tiene “como elemento esencial la igualdad de oportunidades”.

Mujeres en el máximo nivel

López felicitó a Crujeiras y agradeció su trabajo junto al de las otras candidatas, las profesoras Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira.

“Confiamos en que este hecho deje de ser noticia porque la presencia de las mujeres se convierta en algo natural en el máximo nivel de gobierno de la institución”, declaró.

En su intervención, Crujeiras dijo asumir su encomienda “con humildad, con voluntad y compromiso de trabajo y desde la escucha y el diálogo” para construir una nueva universidad que “avance”, “innove” y “cuente con la sociedad y para la sociedad”.

“Queremos una universidad que sea ejemplo de acogida, de inclusión, de igualdad y de respeto, en la que la diversidad sea cuidada y celebrada”, declaró.

Además, hizo un alegato en defensa de la educación pública y la igualdad de oportunidades y reconoció que su formación “vital y profesional” fue posible gracias “a un sistema público” que la acompañó desde la escuela rural de Artes, A Coruña, hasta esta Universidad.