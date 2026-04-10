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Galicia

La Diputación de A Coruña impulsa una iniciativa para promover la memoria democrática en las aulas

La actividad gratuita tendrá lugar el 25 de abril en Santiago de Compostela, previa inscripción

Europa Press
10/04/2026 16:35
Pleno de la Diputación de A Coruña
Pleno de la Diputación de A Coruña
Patricia G. Fraga
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La Diputación de A Coruña pondrá en marcha la iniciativa 'Fai Memoria' con el objetivo de promover la memoria democrática en las aulas ante el aumento del discurso de odio entre los jóvenes, según se ha expuesto en la presentación de la propuesta.

Se trata de un proyecto impulsado por el área de Derechos Civiles de la Diputación de A Coruña, que ha presentado una nueva edición del congreso diseñado para facilitar a los docentes herramientas para abordar contenidos relacionados con la memoria histórica. La actividad gratuita tendrá lugar el 25 de abril en el Centro Sociocultural Maruxa e Coralia de Santiago de Compostela, previa inscripción.

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En la presentación, la diputada de Derechos Civiles, Sol Agra, ha señalado que esta segunda edición se impulsa "tras el éxito de la primera y con el deseo de que siga creciendo". Además, ha precisado que el objetivo es proporcionar recursos, formación e información sobre la memoria histórica, así como promover el intercambio de experiencias entre docentes.

En este sentido, ha apuntado que "hay aspectos, situaciones y figuras de nuestro pasado que se están volviendo invisibles y que forman parte de la defensa de los valores que podemos disfrutar hoy", haciendo hincapié en que "las mujeres han sido especialmente invisibilizadas".

Agra también ha advertido sobre la necesidad de fortalecer el trabajo sobre la memoria democrática en las aulas, "en un contexto donde los discursos fascistas están creciendo, incluso entre los jóvenes".

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