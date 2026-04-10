Gresca en el pleno de Ourense: "Esto es una puta broma, os reís de la gente", le espeta Jácome a la oposición

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome EFE

El pleno extraordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Ourense ha desembocado en una gresca entre el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y los partidos de la oposición -PP, PSOE y BNG- tras solicitar éstos la mediación y participación técnica del secretario y del interventor locales en el debate sobre la moción conjunta con respecto a las obras en la Avenida de Portugal.

"Esto es un cachondeo, no se puede pedir su intervención en un debate político, en una moción no vinculante. Está grabado en otros plenos que os poneis como locos cuando interviene el señor secretario y ahora lo pedís. Esto es una puta broma, os reís de la gente", ha respondido el regidor ourensano a la petición.

En concreto, ha sido la concejala socialista María Fernández quien ha instado a ambos funcionarios municipales a pronunciarse "desde un punto de vista técnico" acerca de la paralización de dichas obras así como de su situación actual.

Todo ello, después de que Pérez Jácome anunciase este pasado miércoles que el gobierno municipal rescindirá el contrato con la empresa adjudicataria alegando un "abandono flagrante" de los trabajos "sin justificación", pasado un mes desde que la compañía alertara de "impagos" por parte de la administración local.

La oposición

Con respecto a la moción, los nacionalistas han lamentado la situación de unas obras que califican como "la crónica de un esperpento" y han afeado tener que llegar a la necesidad de "presentar una moción conjunta" para que el regidor "dé las explicaciones que no ha dado todavía". "Además de cobarde es usted previsible, sabíamos que antes del pleno iba a hacer algo que desajustase todo", ha recalcado el portavoz del BNG, Luís Seara.

A este respecto, Seara ha recordado que el gobierno municipal "negó" a la oposición "ver los informes", y ha destacado que, en junio de 2025, la empresa "ya avanzaba dicha paralización" puesto que "no pasaba por su mejor momento". "Tras un mes de silencio y mentiras, primero iban a ser días, luego meses. Su credibilidad es cero. La realidad la sabemos todos", ha añadido.

"Cuando ustedes se encuentran con el panorama contactan con una empresa de confianza para que lo saquen de este marrón, la empresa les dice que si no hay algo de carne y solo huesos no van a tirar, tal y como está la situación, justifican la emergencia y ahora veremos cuál es el coste de ésta, porque la emergencia no es por la paralización de las obras, sino para que los saquen de esta situación", ha subrayado en su intervención.

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Algo en lo que han incidido también los socialistas, que han remarcado la necesidad de "respuestas" sobre el "cuándo, cómo, cúanto y hasta cúando van a durar las obras", y han alertado de que la contratación "por vía de emergencia" es "lo más rápido", pero "no es lo más prudente", ya que "puede derivar en reparos de Intervención".

"A nosotros lo que nos interesa no es quién tiene la culpa sino quién es corresponsable de solucionarlo. El alcalde tiene que dar explicaciones para evitar este clima de desconfianza en la ciudadanía. No hay ni una sola obra ejecutada que esté pagada al 100%. Explique cómo llegamos a esta situación. No se le puede exigir a una empresa que cumpla con sus obligaciones si el Ayuntamiento no cumple con ellas tampoco", ha destacado la concejala María Fernández.

También los 'populares' han instado al regidor a matizar "cuánto dinero le debe a la empresa", así como desgranar si "contrató las obras a sabiendas de que no las podía pagar". "¿Tiene usted ya el dinero disponible para pagar a la empresa que se va a encargar de la obra o también le vendió humo? ¿O tiene usted el dinero y lo quiere usar para otras cosas?", ha consultado la portavoz del PP, Ana Méndez.

En este sentido, Méndez ha denunciado que Pérez Jácome "juegue con el dinero de los ourensanos", y ha demandado que "explique las causas de la paralización sin evasivas y sin más interrupciones". "Si no tenía dinero, ¿cómo se atreve a contratar una obra que tenía fondos europeos si sabía que no se podía llevar a cabo?", ha criticado.

Respuesta del Gobierno municipal

A las alegaciones de la oposición, el concejal de Obras Públicas, Servicios Urbanos, Medio Ambiente y Urbanismo, Francisco Lorenzo, ha relatado que las obras se desarrollaron a través de dos contratos, uno para el "tramo 1" y otro para el "tramo 2", después de que la empresa adjudicataria hiciese la oferta "más ventajosa" con un descuento de en torno al 13% en el primero y al 15% en el segundo.

En este sentido, ha explicado que las obras comenzaron en mayo de 2025, apareciendo las primeras incidencias en noviembre, cuando se pararon por la presencia de amianto en los trabajos de excavación. "La empresa no fue capaz de aprobar los anexos modificados y cumplir con los requisitos de la inspección hasta febrero", ha añadido.

Asimismo, Lorenzo ha matizado que en el tramo 2 no se detectaron problemas hasta los meses de septiembre y octubre, por la presencia de problemas con la subcontrata, así como retrasos en el suministro de materiales, "todo ello unido a las inclemencias meteorológicas". "Se llegó entonces al viernes 6 de marzo, cuando se paralizaron las obras con un grado de ejecucion del 45% en el tramo 1 y del 53% en tramo 2", ha señalado.

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"La empresa lo anunció en prensa sin avisar. Con respecto al impago de facturas, se tramitaron dos facturas del tramo 1 y otras dos del tramo dos, que en total sumaban 590.000 euros", ha adelantado el concejal de Democracia Ourensana, añadiendo que el primer pago se efectuó el día 12 de ese mismo mes por 236.000 euros, "tres días despues de la paralización".

"No se cumplen los más de 4 meses de demora en los pagos, así como la necesidad de hacer anuncio previo de paralización de más de un mes. La empresa no cumple con ninguno de los requisitos legales para paralizar la obra", ha declarado Lorenzo, que ha destacado que, ante ello, el gobierno municipal "le requiere que retome los trabajos en el plazo de 24 horas", pero la empresa "se niega".

"Lo que hicimos fue explorar todas las acciones legales. Pasado un mes vimos que esas vías no salían adelante y decidimos rescindir el contrato y declarar la emergencia para asegurar la seguridad y bienestar de los vecinos. Esperamos retomar las obras ya la semana que viene", ha añadido.

Habla el alcalde

Así las cosas, el regidor ourensano ha desmentido la "falta de información" al señalar que la administración local "mandó notas de prensa e informó por redes sociales" de la situación en dicha avenida. "Yo no tengo que ir con un megáfono a informar. Nosotros nunca prometimos nada de reanudar las obras en tres días, le dimos orden a la empresa de hacerlo", ha añadido.

En esta línea, Pérez Jácome ha acusado a los partidos de la oposición de actuar con "hipocresía", al contar con "obras que triplicaban el presupuesto" o con "empresas en insolvencia". "Nosotros en un mes tenemos la solución, vosotros en la Xunta con todo el poder que tiene ha tardado más tiempo que nosotros. Nosotros hemos solucionado esto en tiempo récord", ha recalcado.

"Tenemos que licitar lo que proceda o sacar por emergencia porque ninguna empresa quiso hacerse cargo de posibles deudas que pudiesen aparecer. La empresa fue incapaz de hacer la obra por el precio al que se comprometió, entonces dijo 'me piro de aquí'", ha finalizado.

Además de ésta, el pleno ha aprobado la moción socialista para la aprobación de un plan municipal de compensación fiscal con el voto favorable de PSOE y la abstención del resto de grupos, así como la Conta Xeral del Ayuntamiento y del Consello Municipal de Deportes, con el voto a favor de DO, el voto en contra de BNG y la abstención de PSOE y PP.