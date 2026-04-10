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Galicia

Galicia es la comunidad en la que más bajan los viajeros de bus en febrero

La huelga de transporte en A Coruña incidió en el descenso de los usuarios

Europa Press
10/04/2026 16:56
Absoluta normalidad en la estación de autobuses de A Coruña
Pasajeros en la estación de autobuses de A Coruña
Patricia G. Fraga
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Galicia registró 5,4 millones de viajeros por bus en febrero, lo que supone un 3,9% menos que un año antes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

Esta caída es la mayor entre comunidades, en un mes con un aumento medio del 0,9% en España. Solo cuatro comunidades entre las que ofrecen datos -algunas mantienen el secreto estadístico- computan datos negativos. En el otro extremo, Extremadura repunta un 8,9%.

El mes de febrero estuvo todavía activa la huelga del sector de transporte por carretera en la provincia de A Coruña que tuvo incidencia en diferentes líneas y viajes.

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En enero también hubo una caída del 3,9% en Galicia, mes en el que también estaba vigente la huelga en la provincia de A Coruña. Este descenso acumulado del 3,9% en los dos primeros meses solo es superado con un peor dato en Murcia, que registró un 5%.

El transporte en tren se desploma en España

El transporte público en España cerró febrero con una ligera caída del 0,1%, hasta los 470,1 millones de pasajeros, según los datos provisionales publicados este viernes por el INE.

Aunque el transporte urbano resistió con un crecimiento del 2%, el interurbano se hundió un 4,2% y, dentro de él, el ferrocarril registró un desplome del 15,8%.

La cifra más acusada de caída corresponde al tren de alta velocidad, que cayó un 32,1% en tasa anual hasta los 2,1 millones arrastrado por los cortes en líneas clave, las limitaciones de velocidad y las obras de mantenimiento que afectaron a los principales corredores durante el mes.

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Los cortes temporales en la línea Madrid-Sevilla y las restricciones de velocidad en varios tramos de alta velocidad provocaron un trasvase masivo de viajeros hacia el autobús interurbano, que creció un 5% hasta superar los 76,6 millones y se consolidó como la alternativa más fiable.

Más de 299,5 millones de personas optaron por el transporte dentro de las ciudades, un 2% más que en febrero de 2025. El metro creció un 3,6% y fue el modo que mejor se comportó, mientras que el autobús urbano registró un repunte más moderado del 0,9%.

Por otro lado de 129,4 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en febrero, lo que supuso un descenso del 4,2% respecto al mismo mes de 2025, según el INE.

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El desglose por modalidades muestra un panorama desigual: el autobús interurbano subió un 5%, el aéreo cayó un 1,8%, el marítimo un 6,9% y el ferrocarril un 15,8%.

Dentro del ferrocarril, el desplome se concentró en los servicios de larga distancia. La larga distancia total retrocedió un 30%, la alta velocidad  cayó un 32,1% y el resto de larga distancia un 18,3%.

Los trenes de Cercanías redujeron un 13,8% y los de Media Distancia un 29,3% también se vieron penalizadas por la inestabilidad de las líneas de alta velocidad.

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