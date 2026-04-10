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Galicia

Galicia activa para este sábado la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral

Se suspende toda la actividad deportiva federada y del programa Xogade en los municipios afectados

Efe
10/04/2026 17:14
Surfistas en la playa en medio de una alerta naranja
Surfistas en la playa en medio de una alerta naranja
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta va a activar la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral de Galicia debido a los fenómenos adversos que se esperan a partir de media tarde del sábado en el noroeste y oeste de la provincia de A Coruña y que se extenderán al resto de la costa a partir de medianoche.

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha explicado este viernes, en un comunicado, que se espera mar combinada de noroeste con olas que pueden alcanzar los seis metros, según la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet.

Debido a la alerta, se suspende toda la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados, que pueden consultarse en la página web Deporte Galego.

A la izquierda, varias personas disfrutan de la playa en A Coruña en este mes de abril, a la derecha, dos personas pasan por delante del mismo arenal en un día de lluvia

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La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, como diques y paseos marítimos, y ha pedido que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Los municipios afectados, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otras entidades, han sido avisadas de la situación a través del Centro Integrado de Atención a Emergencias 112 Galicia

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