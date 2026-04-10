El PPdeG y la oposición amplían sus diferencias pese a lograr más acuerdos

Alfonso Rueda, este viernes, tras concluir el Debate sobre el Estado de la Autonomía Lavandeira Jr (Efe)

El Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) culminó este viernes con una sorpresa de última hora al aprobarse por unanimidad once resoluciones, dentro de las 52 aceptadas pero, aunque se incrementó el nivel de acuerdo, el PP y la oposición siguieron ampliando sus diferencias ideológicas en los temas clave.

La mayoría de las propuestas de resolución aprobadas en el DEA corresponde al PPdeG, que consiguió el acuerdo de la oposición para el reconocimiento de las víctimas de ETA e instar a modificaciones para endurecer la legislación contra los condenados por terrorismo.

También para pedir al Gobierno central un refuerzo de las políticas de protección a las víctimas de la violencia machista, el rescate y transferencia de la AP-9 y mejoras en infraestructuras viarias y ferroviarias.

Además, el PPdeG decidió aprobar una propuesta del BNG para elaborar un plan de gestión integral del agua este año. En todo caso, el consenso entre el grupo mayoritario y la oposición está lejos de lograrse en las principales cuestiones de la “hoja de ruta” de la Xunta planteadas por el PPdeG, al que BNG y PSdeG reprocharon que “no tiene credibilidad” y que “confunde mayoría absoluta con absolutismo”.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, los acusó de “demagogia” e incluso de “poca vergüenza” y defendió que las propuestas de su partido son para apoyar a las clases medias que es “una prioridad” para la Xunta y para beneficiar a “la Galicia que madruga” y “sostiene el país con sus esfuerzos diarios”.

"Propaganda y mentiras"

Sin embargo, para la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, esto solo es “propaganda y mentiras”, ya que el PP responde con “ETA”, “Putin” y “okupas” a las necesidades en materia de sanidad o vivienda de la población gallega.

“Dejen de meterle miedo a la gente, de mentirles, no tienen absolutamente nada que ofrecerle a los gallegos más que ruido crispación y miedo”, le espetó a Pazos.

Para el PSdeG, el PPdeG es “un fraude” y tampoco tienen credibilidad, manifestó la portavoz socialista, Lara Méndez, ya que hacen “lo contrario” de lo que votan en las propuestas de la oposición y solo tienen una “política de bonos” para “comprar voluntades”, no centrada en el futuro de Galicia.

Por eso, uno de las mayores polémicas de este debate ha sido sobre la medida estrella anunciada por Rueda para reforzar el control de las bajas laborales, por lo que el BNG instó al presidente a pedir disculpas por tratar a los trabajadores como “vagos y maleantes”, una iniciativa que apoyaron los socialistas pero no fue aprobada.

Pazos justificó que la medida no es para “perseguir a los trabajadores”, sino para “blindar sus derechos” y “solucionar una problemática” de empresarios y autónomos.

Pese al enfrentamiento dialéctico, PPdeG y BNG fueron capaces de coincidir en varias iniciativas para instar a la Xunta a rechazar el trato que el Gobierno central dispensa a Galicia en la atención a la dependencia o reprochar su “injerencias” en las competencias sobre el litoral.

Los nacionalistas dieron además su voto a favor de una de las medidas anunciadas el pasado miércoles por Rueda, de poner en marcha una línea de préstamos para ayudar a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Aparte de las cinco propuestas del PP aprobadas por unanimidad y la del BNG relativa al pacto por el agua, estos dos grupos transaccionaron otra, para reclamar al Gobierno central la cogobernanza de los fondos europeos asignados en la actualidad a Galicia y “la gestión de la totalidad” de los nuevos, que contó con el apoyo de todos los grupos.

Profesores de apoyo

A este consenso se sumó una propuesta del PSdeG para que la Xunta garantice “de manera inmediata la dotación suficiente de profesores de apoyo”, y una negociada con el PPdeG, para desarrollar la ley de cultura inclusiva y accesible y que “garantice la equidad en el proceso de selección para la dirección de entidades artísticas”.

Ambas contaron con el voto a favor de todos los grupos. Democracia Ourensana es la fuerza que más resoluciones vio aprobadas, con un total de cinco tal cual fueron presentadas y otras cuatro cuya redacción fue negociada con los populares, aunque su único diputado y también único del grupo mixto, Armando Ojea, auguró que “del dicho al hecho hay mucho trecho” para que se cumplan.

Varias son las resoluciones centradas en la sanidad para garantizar que todos los barrios urbanos densamente poblados cuenten con centros de salud dimensionados o para reforzar el acceso territorial a la atención médica personalizada mediante el uso intensivo de la telemedicina.

Además, se aprobó una iniciativa relativa al “reequilibrio” del despliegue de las fuerzas de seguridad” en el rural y sobre la programación de eventos culturales del Xacobeo.