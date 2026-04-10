A Orquestra Sinfónica de Galicia inaugura en Bristol a súa xira polo Reino Unido
O Bristol Beacon acolle o primeiro concerto dunha histórica xira internacional, cun programa que percorre a tradición española e europea
A Orquestra Sinfónica de Galicia inaugurou este venres en Bristol a súa esperada xira polo Reino Unido cun concerto no Bristol Beacon que marca o inicio dun percorrido sen precedentes para a formación galega.
Baixo a dirección de Roberto González-Monjas, a orquestra ofreceu un programa de gran riqueza e contraste, no que dialogaron a tradición musical española e a elegancia do repertorio francés, nunha cita que tamén contou coa presenza de Rogelio Groba Otero.
A velada abriuse precisamente cunha obra do pai deste último, ‘Danzas meigas’ de Roxelio Groba, unha obra profundamente enraizada no imaxinario galego, que despregou desde o primeiro momento unha atmosfera evocadora e chea de carácter.
O percorrido continuou coa Suite nº 2 de ‘El sombrero de tres picos’ de Manuel de Falla, na que a orquestra mostrou a súa capacidade para transitar entre a intensidade rítmica e a sutileza expresiva, antes de abordar o soado ‘Concierto de Aranjuez’ de Joaquín Rodrigo, un dos fitos do repertorio español, interpretado con delicadeza e profundidade, que contou coa interpretación do afamado guitarrista Thibaut Garcia, cunha execución exemplar.
A segunda parte do concerto levou ao público cara aos universos sonoros de Maurice Ravel, coa suite de ‘Mi madre la Oca’, de refinada orquestración e carácter evocador, para regresar despois ao repertorio español coa ‘Sinfonía sevillana, op. 23’, de Joaquín Turina, onde tradición e lirismo entrelázanse cunha marcada identidade andaluza. O concerto culminou co ‘Bolero de Ravel’.
“Esta xira internacional da Orquestra Sinfónica de Galicia supón un dos grandes fitos culturais de Galicia no que vai de século, ademais de ser o momento clave na expansión da formación que estamos a impulsar desde o Goberno municipal”, sinalou Inés Rey, alcaldesa da Coruña, que acompañará á formación na súa actuación en Londres.
“Con gran orgullo, a Orquestra Sinfónica de Galicia asume esta xira como un paso importante na súa proxección internacional. Trátase da primeira xira destas características realizada por unha orquestra profesional española no Reino Unido, e nela representaremos a Galicia e a España cun repertorio que reflicte a excelencia artística e a identidade que construímos desde A Coruña ao longo de case 35 anos”, sinalou o seu xerente, Juan Antonio Cuellar.
Pola súa banda, Roberto González-Monjas destacou tras o concerto o carácter especial deste primeiro encontro: “A xira da Orquestra Sinfónica de Galicia polo Reino Unido é un momento verdadeiramente especial da nosa tempada. Comezala nunha cidade como Bristol e sentir esta acollida é profundamente emocionante”.
O concerto de Bristol supón o punto de partida dunha xira que levará á Orquestra Sinfónica de Galicia a cidades como Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham ou Sheffield nos próximos días , consolidando así a súa presenza no circuíto internacional.
“Este primeiro concerto non é só unha apertura de calendario, senón a afirmación dunha identidade musical que, desde Galicia, comeza a resoar con forza nos escenarios internacionais”, apuntou Inés Rey, que acudirá persoalmente a apoiar á orquestra coruñesa no seu concerto do vindeiro dia 15 en Londres.