La Xunta dedicará 100.000 euros a cada nueva ruta captada, máximo 2 al año por aeropuerto

Pista del aeropuerto de A Coruña Quintana

La Xunta de Galicia va a destinar 100.000 euros a la promoción turística en origen a cada nueva ruta captada en los tres aeropuertos gallegos para "consolidar" ese vuelo, con un máximo de dos por aeródromo al año, ha anunciado este jueves el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

El plan del Clúster de Turismo para Alvedro haría perder la mitad del pasaje Más información

"Estamos hablando de poder conseguir seis destinos nuevos cada año en Galicia, que desde nuestro punto de vista y el de Aena es un objetivo alcanzable y realista", ha dicho.

Calvo ha explicado este modelo tras una reunión con representantes del sector empresarial y turístico de Santiago, con la que la Xunta ha iniciado una rueda de contactos con diversas entidades de las tres ciudades gallegas con aeropuerto para trasladar cuál será su papel en la captación de nuevas rutas.

El conselleiro ha señalado que esta aportación de la Xunta supone un "cambio sustancial" con respecto a lo que existía hasta ahora y se sumará a las que hagan los ayuntamientos y las diputaciones y al propio modelo de Aena para captar rutas.

Además, los 100.000 euros podrán destinarse a promoción en origen realizada directamente por la Xunta o, en caso de que así lo deseen, por los ayuntamientos de Santiago, A Coruña o Vigo.

"Estamos dispuestos a hacer un convenio con el ayuntamiento y que sea éste el que invierta en promoción esos 100.000 euros que vamos a poner", ha indicado.

La Xunta no cierra la puerta a poder ampliar el número de rutas a las que prestará apoyo económico: "Evidentemente todo esto es matizable, si hay alguna temporada en la que se puedan conseguir más vuelos se estudiará", ha dicho.

Calvo ha insistido en que el Gobierno gallego confía en el modelo de Aena, y ha defendido que la Xunta quiere "ayudar" y "añadir su apoyo institucional" al trabajo que se hace desde la gestora aeroportuaria, pero no va a financiar vuelos directamente, sino que colaborará mediante la promoción turística en origen.

"Creo que trabajando todos juntos seremos capaces de conseguir nuevos destinos en los tres aeropuertos gallegos. Trabajar todos juntos es algo que necesitamos y (es) el cambio fundamental con respecto a la situación anterior", ha concluido.

La Xunta tiene previsto reunirse la próxima semana con representantes del sector empresarial y turístico de A Coruña y Vigo, así como con las diputaciones provinciales, y ha solicitado una nueva reunión del comité de coordinación aeroportuaria.

El Gobierno gallego ha instado igualmente a "dejar las confrontaciones estériles y centrarse en trabajar con el objetivo de mejorar las opciones para Galicia, poniendo sobre la mesa las medidas que cada administración va a poner en marcha en este sentido", ha referido la Consellería de Presidencia en un comunicado.

La última semana ha estado marcada por cruces de declaraciones entre diferentes administraciones a raíz de una propuesta presentada por el Clúster de Turismo de Galicia que abogaba por especializar los aeropuertos de A Coruña y Vigo hacia el segmento de viajes profesionales y de negocios y el de Santiago a los turísticos y vacacionales