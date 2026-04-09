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Galicia

La Asamblea de Cruz Roja en Santiago atendió a un total de 5.267 personas durante 2025

Redacción
09/04/2026 22:46
acto de presentación de la Memoria 2025 de Cruz Roja
Acto de presentación de la Memoria 2025 de Cruz Roja
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Cruz Roja está en las grandes catástrofes y en las del día a día; por eso, un año más, la Organización humanitaria ha querido, un año más, presentar las pequeñas acciones que realiza a diario desde la Asamblea comarcal de Santiago de Compostela. Y lo ha hecho en un acto repleto de emociones y con espacio tanto para interpretaciones musicales como para representaciones teatrales e incluso poesía.

Tal y como recordaron tanto el presidente comarcal, José Luis Barreiro, como la coordinadora de Cruz Roja en Santiago, Leonor Silva, la Organización atendió solo en 2025 a un total de 5.267 personas a través de sus diferentes áreas de actividad. Una labor que ha sido posible gracias a la dedicación de 26 personas trabajadoras y el compromiso de 320 voluntarios y voluntarias al que hay que sumar la confianza depositada por 3667 personas y entidades socias.

El acto, celebrado en la Cidade da Cultura, ha contado con la participación de la presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, Mercedes Casanova; el presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, Manuel Viqueira; el presidente de la Asamblea comarcal, José Luis Barreiro; y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín. Con una sucesión de imágenes de la intervención de Cruz Roja en la comarca, el evento anual de presentación de resultados no dejó indiferente. Así, datos como las 360 personas sin hogar atendidas en la ciudad compostelana o las 414 familias en situación de extrema vulnerabilidad a las que llega la Organización con su actividad diaria, centraron parte de la presentación de resultados.

60 aniversario de los Principios Fundamentales

2025 fue además el año de conmemoración del 60 aniversario de la asunción, por parte de Cruz Roja Española, de los Principios Fundamentales del Movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad). Una efeméride que estuvo presente durante todo el acto de presentación del impacto de la Organización en Santiago y que el presidente provincial, Manuel Viqueira, tuvo muy en cuenta durante su intervención de clausura: “Os nosos Principios non son reliquias do pasado, son compromisos vixentes que xurdiron hai sesenta anos coa convicción de que a acción humanitaria debe transcender a política, as fronteiras e as desigualdades. Porque os principios de Cruz Vermella non son ideais abstractos, son as ferramentas que nos permiten axudar a quen máis o precisa. Sen condición”, concluyó.

Merecido homenaje

Entre los reconocimientos realizados este año, ha sido particularmente emotivo el del socio más joven, otorgado a André Salvador junto a sus padres, así como el de las dos personas voluntarias más activas a lo largo del año: Joaquín Alonso y Benito Alfonso.

En el caso de la empresa socia destacada, el reconocimiento ha sido para Academia Logos; la entidad colaboradora del año, Veolia; y la persona socia con más años de colaboración, Jesús Forján.

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