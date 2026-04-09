Estrella Galicia lanza la quinta edición de A Nosa Verbena

Estrella Galicia continúa resucitando fiestas con su programa 'A Nosa Verbena'

Estrella Galicia reafirma su compromiso con la tradición y la cultura popular gallega con el lanzamiento de la quinta edición de 'A Nosa Verbena', una iniciativa que este año permitirá recuperar cuatro nuevas verbenas, una por cada provincia gallega. Con estas nuevas incorporaciones, el proyecto alcanzará un total de 25 fiestas populares recuperadas desde su puesta en marcha en 2021.

El plazo de inscripción para que las personas interesadas puedan presentar las candidaturas se abre este jueves 9 de abril y permanecerá disponible hasta el próximo 28 de abril. Aquellas localidades que hayan visto desaparecer sus verbenas y deseen recuperarlas podrán inscribirse a través de la web oficial: https://estrellagalicia.es/anosaverbena/

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Los requisitos principales que deberán cumplir las localidades que quieran participar son que la verbena inscrita haya dejado de celebrarse o esté a punto de perderse y que exista una persona comprometida a colaborar en su organización y recuperación junto a Estrella Galicia, implicándose además en su continuidad en los próximos años.

Desde su inicio, 'A Nosa Verbena' ha logrado devolver la vida a numerosas fiestas populares, convirtiéndose en una iniciativa clave para preservar las tradiciones gallegas. Gracias a este proyecto, muchas localidades han vuelto a disfrutar de verbenas con orquestas, charangas y actividades que dinamizan el entorno y refuerzan la vida social de sus vecinos. En la pasada edición Celaguantes (Ourense), Gondar (Lugo) y Sabadín (Pontevedra) fueron las localidades seleccionadas por la compañía para recuperar sus verbenas y mantener viva una tradición esencial. La iniciativa cuenta además con un original spot que anuncia el inicio del plazo de inscripción: https://www.youtube.com/watch?v=s2a8FKMf9sM

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“La recuperación de cada verbena supone mucho más que una celebración; es una oportunidad para poner en valor la identidad local y conectar generaciones. Desde Hijos de Rivera queremos contribuir a que estas tradiciones sigan vivas en el entorno rural gallego”, afirma Cristina Canosa, responsable de Proximidad y Cultura de Hijos de Rivera.

En las próximas semanas, la cervecera analizará las candidaturas presentadas y seleccionará las cuatro localidades que recibirán su apoyo en esta edición. Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con su origen, uno de los cinco pilares que sustentan la Estrategia de Impacto Positivo de Corporación Hijos de Rivera.