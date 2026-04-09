Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Estrella Galicia lanza la quinta edición de A Nosa Verbena

Los interesados podrán presentar sus candidaturas hasta el 28 de abril 

Redacción
09/04/2026 18:22
Estrella Galicia continúa resucitando fiestas con su programa 'A Nosa Verbena'
Estrella Galicia continúa resucitando fiestas con su programa 'A Nosa Verbena'
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Estrella Galicia reafirma su compromiso con la tradición y la cultura popular gallega con el lanzamiento de la quinta edición de 'A Nosa Verbena', una iniciativa que este año permitirá recuperar cuatro nuevas verbenas, una por cada provincia gallega. Con estas nuevas incorporaciones, el proyecto alcanzará un total de 25 fiestas populares recuperadas desde su puesta en marcha en 2021.

El plazo de inscripción para que las personas interesadas puedan presentar las candidaturas se abre este jueves 9 de abril y permanecerá disponible hasta el próximo 28 de abril. Aquellas localidades que hayan visto desaparecer sus verbenas y deseen recuperarlas podrán inscribirse a través de la web oficial: https://estrellagalicia.es/anosaverbena/

Pontevedra, Lugo y Ourense sumarán nuevas verbenas este verano

Más información

Los requisitos principales que deberán cumplir las localidades que quieran participar son que la verbena inscrita haya dejado de celebrarse o esté a punto de perderse y que exista una persona comprometida a colaborar en su organización y recuperación junto a Estrella Galicia, implicándose además en su continuidad en los próximos años.

Desde su inicio, 'A Nosa Verbena' ha logrado devolver la vida a numerosas fiestas populares, convirtiéndose en una iniciativa clave para preservar las tradiciones gallegas. Gracias a este proyecto, muchas localidades han vuelto a disfrutar de verbenas con orquestas, charangas y actividades que dinamizan el entorno y refuerzan la vida social de sus vecinos. En la pasada edición Celaguantes (Ourense), Gondar (Lugo) y Sabadín (Pontevedra) fueron las localidades seleccionadas por la compañía para recuperar sus verbenas y mantener viva una tradición esencial. La iniciativa cuenta además con un original spot que anuncia el inicio del plazo de inscripción:  https://www.youtube.com/watch?v=s2a8FKMf9sM

Exterior de la nueva sede de Hijos de Rivera

La nueva sede de Hijos de Rivera, candidata a los premios Arquitectura 2026

Más información

La recuperación de cada verbena supone mucho más que una celebración; es una oportunidad para poner en valor la identidad local y conectar generaciones. Desde Hijos de Rivera queremos contribuir a que estas tradiciones sigan vivas en el entorno rural gallego”, afirma Cristina Canosa, responsable de Proximidad y Cultura de Hijos de Rivera.

En las próximas semanas, la cervecera analizará las candidaturas presentadas y seleccionará las cuatro localidades que recibirán su apoyo en esta edición. Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con su origen, uno de los cinco pilares que sustentan la Estrategia de Impacto Positivo de Corporación Hijos de Rivera.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Nuevas marquesinas para la futura parada del autobús interurbano de A Coruña

Más de cien líneas de buses cambian el lunes su parada de Entrejardines al teatro Colón
EFE
Escombros de los tres tanques de crudo de Repsol en el muelle petrolero de A Coruña

Cinco candidatos y cuatro meses: estos son los próximos pasos para diseñar la fachada marítima de A Coruña
Iván Aguiar
Estrella Galicia continúa resucitando fiestas con su programa 'A Nosa Verbena'

Estrella Galicia lanza la quinta edición de A Nosa Verbena
Redacción
El COMG instala una placa conmemorativa en el Centro Asturiano en el cierre de su Centenario

La Cámara Oficial Mineira de Galicia culmina la celebración de su Centenario con una placa en su primera sede
Redacción