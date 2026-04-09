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Galicia

El fotógrafo gallego Brais Lorenzo, premiado con el World Press Photo europeo

El ourensano, colaborador de EFE, fue reconocido por su reportaje gráfico sobre los incendios de 2025

Efe
09/04/2026 22:07
Fotografía del incendio forestal en Cualedro tomada el 24 de julio de 2025 por Brais Lorenzo, reconocido con el World Press Photo
Fotografía del incendio forestal en Cualedro tomada el 24 de julio de 2025 por Brais Lorenzo, reconocido con el World Press Photo
EFE
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El fotógrafo ourensano Brais Lorenzo, colaborador de EFE, fue reconocido este jueves con el World Press Photo de la región de Europa por su cobertura de los incendios forestales que asolaron Galicia durante el verano pasado, la peor temporada de fuegos en la comunidad en tres décadas.

Su cobertura, publicada en varios medios españoles, entre ellos la agencia EFE, es uno de los tres proyectos de autoría española distinguidos en la edición de este año del certamen más prestigioso del fotoperiodismo mundial, en la región de Europa, junto a otros dos fotoperiodistas españoles: Diego Ibarra Sánchez y Luis Tato.

Lorenzo, quien creció en Ourense, lleva documentando los incendios gallegos desde 2011.

El fotoperiodista gallego Brais Lorenzo galardonado este jueves
El fotoperiodista gallego Brais Lorenzo galardonado este jueves
EFE| Elena Repeteskaya

En 2025, esa acumulación de años y conocimiento del territorio se encontró con una catástrofe: más de 200.000 hectáreas quemadas y el incendio de Larouco como el más devastador jamás registrado en Galicia, con las llamas alcanzando la Sierra de O Courel, una de las zonas de mayor biodiversidad de la comunidad.

Su reportaje gráfico captura el desequilibrio entre la magnitud del fuego y los medios con los que la gente lo combate: vecinos de Cualedro golpeando las llamas con ramas; dos mujeres corriendo con un cubo de agua en Carballeda de Avia; la noche en llamas sobre O Courel; y la vista aérea de San Vicente de Leira reducido a ceniza.

Varias personas observan un incendio de este verano en Oímbra, en Ourense

El fuego arrasó un total de 358.890 hectáreas en España hasta el día 5 de octubre

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Son fotografías que destacan la respuesta humana más básica ante el fuego cuando los recursos profesionales no alcanzan por sí solos, y que al mismo tiempo documentan un paisaje transformado de forma irreversible.

El trabajo de Lorenzo sitúa los incendios en el marco de la sequía y el calor intensificados por el cambio climático, la despoblación rural que elimina el mantenimiento tradicional del monte, y décadas de política forestal que apostaron por la plantación masiva de especies foráneas de alta inflamabilidad.

Es esa combinación de denuncia visual e interpretación del contexto lo que el jurado del World Press Photo ha valorado en la categoría de Reportaje Gráfico europeo.

Otros premiados

Otro de los fotógrafos españoles premiados en esta edición es Diego Ibarra Sánchez, reconocido por su proyecto a largo plazo (región de Asia Occidental, Central y Meridional) sobre el impacto de los conflictos armados en el derecho a la educación en nueve países.

En África, el fotoperiodista español Luis Tato gana con un reportaje gráfico para AFP sobre las protestas de la Generación Z en Madagascar.

Sus imágenes muestran las manifestaciones estudiantiles contra la corrupción, los choques con la gendarmería que causaron al menos 22 muertos, y la defección de la unidad militar para unirse a los manifestantes, así como la posterior toma de poder del Ejército, que excluyó a los jóvenes de la transición política que ellos mismos habían forzado.

El concurso ha recibido esta edición 57.376 fotografías de 3.747 profesionales de 141 países. 

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