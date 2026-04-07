Rueda anunciará en el DEA una ampliación del Bono Coidado, con el objetivo de llegar a 50.000 beneficiarios

Rueda, durante a súa intervención na sesión plenaria do Comité das Rexións en Bruxelas Pablo Garrigós (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciará este miércoles, en su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía, que el Bono Coidado se pondrá a disposición de otras 10.000 personas mayores y de sus familias, que se suman a las 40.000 que lo perciben en estos momentos.

Fuentes del Gobierno gallego han detallado que el presidente autonómico dividirá su discurso en tres bloques, vertebrados por la idea de 'Galicia Calidade': economía, servicios públicos e innovación.

En el bloque de servicios públicos, Rueda hará uno de sus principales anuncios: el Bono Coidado, que ofrece 5.000 euros al año para las personas dependientes que reciben atención en su casa, se pondrá a disposición de 10.000 personas más en lo que queda de legislatura, después de que se duplicase desde las 20.000 hasta las 40.000 al incrementarse las cuantías.

Además, Rueda hará balance, "desde el inconformismo y la autocrítica", de Sanidad, Educación y Servicios Sociales que, explican, "están mejorando y modernizándose, con más presupuesto y servicios innovadores adaptados a la realidad social de Galicia".

Sobre economía, el presidente de la Xunta tiene previsto repasar los retos pendientes en materia industrial y energética, las perspectivas del sector primario y los retos en materia de empleo para "seguir incrementando la productividad y mejorando los salarios".

El tercer bloque estará centrado en "el camino hacia la prosperidad" al que aspira el Ejecutivo gallego, con el foco en "la innovación, la identidad y la mejora a la vertebración territorial" de Galicia.

Así las cosas, Alfonso Rueda prepara un discurso "propositivo y en positivo", sobre un proyecto para Galicia que, consideran, "ya ha ido dando frutos" y que "sentó las bases para seguirlos dando en todo lo que queda de década".

En definitiva, el objetivo es aprovechar su discurso inicial en el debate, en el que cuenta con tiempo ilimitado, para "rendir cuentas ante la ciudadanía y los grupos políticos", una vez superado el ecuador de la legislatura, y marcar "nuevos objetivos para los próximos meses", de acuerdo con "los principios y las líneas de actuación comprometidas" en su programa electoral.

Vivienda y medidas fiscales

Este mismo lunes, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Alfonso Rueda ya había avanzado que el acceso a la vivienda será otra de las cuestiones sobre las que pivotará su intervención de este miércoles en el Pazo do Hórreo.

"Hay cosas que cumplir en materia de vivienda, nuevas cosas que aportar, cuestiones que ahora mismo están de actualidad y que son muy necesarias porque se pueden convertir en problemas y ya están afectando a nuestra productividad", subrayaba.

También habrá "novedades" en relación con esta materia, avanzó, además de señalar que trasladará a la Cámara otras propuestas para "ampliar coberturas de carácter social" y más rebajas fiscales.

Del mismo modo, Rueda puso en valor la "normalidad institucional" que supone que sea el segundo año del mandato en el que se celebra este debate autonómico de política general, al igual que la aprobación de las cuentas gallegas.

"Alterantiva" VS "estabilidad"

Mientras, tanto BNG como PSdeG preparan esta cita con el foco en erigirse como alternativa al Gobierno que los populares gallegos mantienen ininterrumpidamente desde el año 2009.

En concreto, los nacionalistas han avanzado que afrontan este debate como "una gran oportunidad" para poner al Ejecutivo gallego "delante del espejo" y para que la ciudadanía vea "la alternativa de Gobierno que representa el BNG" frente a la "pura propaganda" del "estilo Rueda".

Así, tratarán de "dejar en evidencia" que el Gobierno de Rueda "no está a la altura", además de ser un Ejecutivo "sin propuestas y sin ideas para resolver los problemas y para afrontar los grandes retos".

Asimismo, el PSdeG presentará propuestas en las que expondrá "un modelo alternativo basado en el refuerzo y recuperación de los servicios públicos" y también centrará su discurso en el desarrollo industrial de Galicia y en la "falta de prevención" en materia de incendios, así como en la situación de la sanidad pública para tratar de evitar su "desmantelamiento y privatización" y en vivienda.

Por su parte, el grupo mayoritario en la Cámara, el PPdeG, cree que será el momento para que Rueda "muestre su hoja de ruta", centrada "en la estabilidad institucional que caracteriza a Galicia y elaborada desde una gestión rigurosa y con 'sentidiño'".

Horarios

La cita comenzará a partir de las 10.00 horas con la intervención del presidente Alfonso Rueda en la que, como es habitual, no tendrá límite de tiempo.

Ya por la tarde, los portavoces de los grupos tendrán 45 minutos para hacer una valoración de su discurso y defender sus posiciones, a lo que seguirá la réplica de Rueda, de nuevo sin límite de tiempo, una segunda intervención de los grupos por un tiempo de 15 minutos y el cierre ya de la jornada a cargo del presidente con la contrarréplica.

Será el segundo día, el jueves, cuando las cuatro formaciones --PPdeG, BNG, PSdeG y Democracia Ourensana-- presenten 40 propuestas de resolución que podrán negociar entre ellos a lo largo del día. Tendrán hasta las 22.30 horas, hora fijada para registrar transacciones.

El debate se retomará ya el viernes a las 11.00 horas con la lectura de las propuestas e indicación de la agrupación de iniciativas a efectos de votación.

A continuación, intervendrán por un tiempo de 30 minutos los viceportavoces parlamentarios para defender sus propuestas y después contarán con 10 minutos para fijar su posición respecto a las de los demás y se procederá a las votaciones.

Cabe destacar que en el debate celebrado en abril del año pasado los grupos aprobaron un total de 53 resoluciones, de ellas, siete salieron adelante con el apoyo unánime de los 75 diputados: dos de Democracia Ourensana y cinco del Grupo Popular.