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Galicia

La Xunta establece un "plan especial de control" para proteger a los productores lácteos

Efe
07/04/2026 13:51
Vacas
IG
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La Consellería de Medio Rural enviará a la Comisión Galega da Competencia toda la información relativa a la renovación de los contratos lácteos e iniciará un "plan especial de control" con el fin de proteger a los productores de la comunidad.

Así lo ha señalado este martes la conselleira, María José Gómez, durante una visita en O Porriño (Pontevedra) a diversas actuaciones de prevención en el monte de gestión pública de Costa de Oia.

“Ante las denuncias de posible entrada de leche de otros países, además de las inspecciones rutinarias implementamos un plan especial de control”, ha dicho la conselleira.

En primer lugar, la Xunta revisará “todos y cada uno de los contratos” por parte de la industria para certificar que no hay incumplimientos, y en caso de haberlos remitirá esa información a la Comisión Galega da Competencia para que actúe si procede.

También se harán “controles estrictos” de las cisternas que entren en Galicia procedentes de otros países para verificar tanto la calidad de la leche como su precio con el objetivo de evitar la competencia desleal.

De nuevo, en caso de apreciar irregularidades, la información será remitida a la Comisión Galega da Competencia.

Por último, la Xunta vigilará que toda la leche que entra en Galicia lleva la “imprescindible” etiqueta de la UE que garantiza su trazabilidad.

Son medidas que suceden a la renovación de los contratos lácteos en Galicia, que se firmaron a la baja de una manera que desde la Consellería consideran “injustificada” pese a sus esfuerzos de diálogo, ha dicho la conselleira, con la industria, la distribución, los productores y los sindicatos.

“Hoy tenemos 20 expedientes abiertos en los que se está trabajando para proteger al sector primario”, ha concluido la conselleira antes de solicitar la colaboración del sector.

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