La Xunta elaborará el primer Plan Gallego del Autismo para "garantizar el bienestar, los derechos y la inclusión"

Acto conmemorativo del Día Mundial del Autismo Xunta de Galicia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha anunciado este martes que la Xunta está trabajando en la elaboración del que será el primer Plan Galego do Autismo, que buscará "garantizar el bienestar integral, los derechos y la plena inclusión" de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Así lo ha señalado durante el acto conmemorativo del Día Mundial del Autismo, que tuvo como lema 'Menos xuízos, más apoios' y que se celebró en el centro de día de la Federación Autismo Galicia ubicado en el Monte do Gozo de Santiago.

En su intervención, García ha recordado que el Gobierno gallego trabaja en la actualidad en la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de Galicia en materia de discapacidad, con el objetivo de definir un marco global de actuación que permita avanzar en la igualdad de oportunidades y en la mejora de la calidad de vida de las personas discapacitadas.

Ella ha subrayado que esta estrategia incorporará también el primer Plan Gallego del Autismo, que tendrá como finalidad articular políticas públicas orientada a promover el bienestar de las personas con TEA.

Entre sus objetivos, estarán el refuerzo de los recursos y de las intervenciones dirigidas al diagnóstico y a la atención temprana o asegurar una respuesta educativa inclusiva y de calidad en todas las etapas.

Entre otras cosas, el plan, que estará listo en 2027, abordará el impulso de la transición a la vida adulta, facilitando el acceso a un empleo y a la formación, ha añadido la conselleira, según recoge la Xunta en un comunicado.