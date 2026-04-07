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Galicia

La Audiencia de A Coruña descarta procesar al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por falta de indicios

Redacción
07/04/2026 14:14
Alfonso Villares
EC
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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado el archivo de la causa contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, al concluir que no existen indicios suficientes para procesarlo por un presunto delito de agresión sexual

El tribunal confirma así el auto dictado en diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que acordó la conclusión del sumario tras descartar la existencia de base probatoria suficiente para continuar el procedimiento penal. 

El conselleiro do Mar dimite para centrar sus “fuerzas” en defenderse de una denuncia por agresión sexual

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En su resolución, la sala rechaza la petición de la acusación particular de reabrir la investigación para tomar declaración a dos nuevas personas. Los magistrados consideran que la instrucción realizada ha sido “amplia y minuciosa” y destacan que tanto la jueza instructora como el Ministerio Fiscal coincidieron en que no se han hallado indicios suficientes para sustentar una acusación. 

“El conjunto de diligencias practicadas ha permitido el esclarecimiento de los hechos investigados”, señala el auto, que concluye que procede confirmar el cierre del sumario. Según la Audiencia, la controversia planteada por la acusación no responde a una investigación incompleta, sino al intento de lograr “una nueva valoración incriminatoria” de los hechos ya analizados. 

Concluye la investigación por la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar

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Respecto a las diligencias solicitadas —la declaración de la conductora y la ayudante de una ambulancia—, el tribunal las califica de “periféricas y prospectivas”, al no estar directamente vinculadas con el núcleo de los hechos investigados. Además, subraya que ambas personas carecen de cualificación pericial para determinar si la sintomatología de la denunciante era compatible con un posible caso de sumisión química. 

La resolución añade que esta hipótesis ya ha sido descartada por especialistas médicos, así como por los resultados de análisis clínicos y pruebas practicadas durante la instrucción. En este sentido, la sala concluye que la solicitud de nuevas declaraciones “no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva”. 

Contra este auto cabe la interposición de recurso de súplica.

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