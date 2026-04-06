Rueda situará a vivenda como un dos grandes eixos do debate da autonomía
O presidente galego avanza que as medidas comprometidas están cumplidas ao 85%
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que no Debate sobre o Estado da Autonomía previsto para este mércores no Parlamento de Galicia espera facer balance e “render contas do feito”, ademais de anunciar medidas coa vivenda como un dos “temas centrais”.
Na súa comparecencia tras a reunión semanal do Consello da Xunta, asegurou que o grao de cumprimento das medidas comprometidas anteriormente é “alto, dun 85%”, polo que descartou as críticas da oposición sobre que as propostas do ano pasado quedáronse en “papel mollado”.
Rueda asegurou que exporá, no seu discurso inicial, que “as cousas se están facendo e cumprindo”, polo que “xa lle gustaría ao BNG ter o mesmo nivel de cumprimento” no acordo de investidura co PSOE, o que está “todo sen facer a día de hoxe”, apostilou.
"Normalidade institucional"
Ademais, puxo en valor a “normalidade institucional” que vive Galicia, cun debate de política xeral todos os anos e tamén a aprobación de novos orzamentos, en contraste co “panorama” a nivel estatal.
En canto ás novas propostas, dixo que “o eixo vai seguir sendo a vivenda” como “un dos temas centrais desta lexislatura” e tamén medidas para facer fronte a cuestións que están “a afectar á produtividade”, en referencia ás baixas médicas e o absentismo laboral.
Tamén haberá medidas para “ampliar as coberturas de carácter social” e, sobre posibles novas rebaixas fiscais, Rueda indicou que xa hai varias en vigor aínda que a intención da Xunta continúa sendo “non subir impostos e, cando se pode, baixalos”.
Así que serán propostas que “afectan moi directamente á vida de moitos galegos”, resumiu.
Tamén vai dar “moita importancia” ao balance do feito nestes dous anos, ao chegar ao ecuador da lexislatura, e “constatar que aquilo ao que nos comprometemos, facémolo”, ou se algunha cousa das comprometidas non se pode facer “explicar cales son as circunstancias”, engadiu.
O presidente galego admitiu que a oposición está “no seu dereito e o seu papel” de facer críticas, pero reprochou que sempre as fai “sen coñecer as propostas”.
Sen adianto electoral
Por outra banda, Alfonso Rueda afirmou, en resposta a se ten previsto esgotar a lexislatura, que “a día de hoxe” non contempla un adianto electoral, xa que acaba de pasar a metade da lexislatura e a súa intención é “ter moito tempo por diante para executar todo aquilo ao que nos comprometemos e a xente esíxenos”.
Con respecto aos adiantos electorais do Partido Popular noutras comunidades, reiterou que o que decide cada presidente autonómico é “baixo a súa responsabilidade” e tendo en conta as “circunstancias” do seu territorio, e máis nunha cuestión “tan importante” como a data electoral.
No que respecta ao caso concreto de Galicia, “a día de hoxe, a estabilidade institucional e o tempo por diante para facer cousas eu valóroo moito”, insistiu.
‘Cualifica Talento’
Ademais, o Goberno galego aprobou o lanzamento do novo programa ‘Cualifica Talento’, unha iniciativa deseñada para combater o abandono escolar prematuro e atraer de novo ao sistema educativo a colectivos específicos, cun obxectivo inicial de alcanzar a unhas 10.000 persoas.
Segundo detallou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez tras o Consello, este programa centrarase especialmente no perfil identificado con maior taxa de abandono: homes de entre 18 e 24 anos e migrantes.
O conselleiro precisou que, mentres a taxa de abandono feminina sitúase no 7,2%, a masculina ascende ata o 13,5%, o que converte este fenómeno nun problema cun marcado compoñente de xénero.
A pesar de que Galicia presenta unha taxa de abandono do 10%, por baixo da media estatal (13%), segundo subliñou, a Administración autonómica busca mellorar estas cifras para evitar que os mozos carezan de titulación, algo que “os condena a itinerarios vitais complexos”.
Para a súa execución, a Xunta creará equipos de orientación en áreas urbanas, integrados por persoal especializado e profesores de Formación e Orientación Laboral.
Estes equipos encargaranse de identificar e contactar cos posibles beneficiarios –principalmente por vía telefónica– para ofrecerlles asesoramento e itinerarios formativos flexibles.
Neste proceso, a Consellería empregará ferramentas de intelixencia artificial para facilitar información sobre a oferta educativa. Así mesmo, traballarase con asociacións que atenden a persoas desfavorecidas ou migrantes.