La Seguridad Social gana 7.644 afiliados en marzo en Galicia, un 0,7% más, hasta 1.095.875 cotizantes

Instituto Nacional de la Seguridad Social de A Coruña Archivo

La Seguridad Social ganó una media de 7.644 cotizantes en marzo en Galicia respecto al mes anterior (+0,7%), de modo que situó el total en 1.095.875 afiliados, según los datos que publica este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Son 16.479 más que un año atrás, lo que supone un ascenso del 1,53%.

En el conjunto estatal, el sistema ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.

Por regímenes, en la comunidad gallega, 874.539 afiliacioes se corresponden con el general, 203.879 con el de autónomos y 17.457 son trabajadores del mar. Dentro del general, 846.566 son del subtipo general, 6.321 del sector agrario y 21.652 del hogar.

"Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Antes de las 9.00 horas, que es cuando el ministerio publica los datos, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado en sus redes sociales que España había alcanzado los 22 millones de ocupados en marzo por primera vez en su historia, sin precisar que se trataba del dato desestacionalizado. El anuncio lo ha hecho vestido con una camiseta de la selección española de fútbol, con el número 22 a la espalda, como guiño a los 22 millones de ocupados.