El PSdeG espera mantener las diputaciones de Lugo y A Coruña y recuperar Pontevedra

Lara Méndez EFE

La viceportavoz del PSdeG Lara Méndez ha asegurado que los socialistas esperan mantener en 2027 las diputaciones de Lugo y A Coruña y recuperar la de Pontevedra.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios sobre las palabras del secretario de Organización del PSOE en Pontevedra, David Regades, en una entrevista en la Cadena Ser en la que se mostró convencido, en base a encuestas, de que los socialistas puedan volver al gobierno de la institución provincial.

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Méndez ha dicho compartir ese diagnóstico porque el PSOE es "un partido municipalista" que, además de querer mantener las alcaldías existentes, pretende "aumentar el número de alcaldías y el apoyo de la ciudadanía" en las localidades en las que no gobiernan.

"Ese caudal de voto que podamos tener se materializa en las diputaciones provinciales. Creo que no solo mantendremos Lugo y A Coruña, sino que tendremos nuevamente la Diputación de Pontevedra y trabajaremos también para alcanzar un apoyo más amplio social en la Diputación de Ourense", ha ensalzado.