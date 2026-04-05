Seis heridos en tres accidentes de tráfico en Galicia durante la madrugada

Accidente de tráfico en Galicia EFE

Seis personas resultaron heridas en tres accidentes de tráfico ocurridos la pasada madrugada en Baños de Molgas (Ourense), Redondela (Pontevedra) y Ordes (A Coruña), ha informado el 112 Galicia.

Una mujer tuvo que ser liberada en Vide, Baños de Molgas, tras quedar atrapada en el interior de un turismo que se salió de la vía en el kilómetro 0,7 de la OU-P-0000.

El accidente fue comunicado al 112 a través del sistema de alerta del propio concesionario del vehículo siniestrado al filo de las 03.15 de la pasada madrugada y la mujer tuvo que ser evacuada por los servicios sanitarios.

En Redondela, dos personas resultaron heridas -una de consideración, que tuvo que ser trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro- tras colisionar dos coches en el kilómetro 136 de la N-550, en O Viso.

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Un particular avisó al 112 sobre las 00.30 horas e indicó que, en un adelantamiento, uno de los coches implicados dio varias vueltas de campana y otro volcó y no se podían abrir las puertas para sacar al conductor.

Los miembros del Grupo de Emergencias Supranacional (GES) de Mos liberaron a la persona atrapada.

También la pasada madrugada, sobre las 01.15 horas, el 112 Galicia tuvo constancia de otro accidente entre dos coches en el kilómetro 1 de la AC-409, en Mercurín.

Un coche chocó contra otro que estaba aparcado y tres personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios.