Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta inicia los trabajos para actualizar los datos de codorniz, palomo y tórtola

Efe
05/04/2026 11:40
Tórtola
Tórtola
Matvei Kiselev
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La Xunta ha licitado por un importe de 98.539,09 euros, IVA incluido, el servicio para actualizar la información relativa a la distribución y abundancia en la comunidad de codorniz, palomo y tórtola durante los años 2026 y 2027.

El contrato se divide en dos lotes para adaptarse al reparto geográfico de las especies y está previsto que los trabajos se desarrollen desde el momento de la adjudicación hasta el 31 de octubre de 2027, ha informado este domingo la Consellería de Medio Ambiente.

Doméstica, torcaz o tórtola: estos son los tipos de palomas que atormentan a los coruñeses

Más información

El primer lote se centrará en las poblaciones reproductoras de las tres especies en la comarca ourensana de A Limia, con un presupuesto de 51.412,12 euros.

El segundo se encargará de analizar la tórtola en el conjunto de la comunidad a excepción de A Limia, con 47.126,97 euros.

Este servicio, confinanciado en un 60 % con fondos europeos del Programa Feder Galicia 2021-2027 y con plazo abierto para presentar ofertas hasta el 16 de abril, revisará la localización y tamaño de estas especies con métodos básicos de observación, seguimiento y cuantificación de los ejemplares. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Muebles en la calle Pla y Cancela

Los muebles son los voluminosos más retirados de las calles de A Coruña, en un tiempo exprés
Lara Fernández
Baches en la carretera del muelle petrolero

El arreglo de la carretera del muelle petrolero de A Coruña, obra con "prioridad" para el Puerto
Iván Aguiar
AME607. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 05/04/2026.- Imagen tomada de la pagina oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. EFE/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Publican la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II
EFE
Acceso al muelle de Trasatlánticos, en una imagen de 2022

Hace 25 años | En marcha el dragado del muelle de Trasatlánticos
Eugenio Cobas