La Xunta inicia los trabajos para actualizar los datos de codorniz, palomo y tórtola

Tórtola Matvei Kiselev

La Xunta ha licitado por un importe de 98.539,09 euros, IVA incluido, el servicio para actualizar la información relativa a la distribución y abundancia en la comunidad de codorniz, palomo y tórtola durante los años 2026 y 2027.

El contrato se divide en dos lotes para adaptarse al reparto geográfico de las especies y está previsto que los trabajos se desarrollen desde el momento de la adjudicación hasta el 31 de octubre de 2027, ha informado este domingo la Consellería de Medio Ambiente.

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El primer lote se centrará en las poblaciones reproductoras de las tres especies en la comarca ourensana de A Limia, con un presupuesto de 51.412,12 euros.

El segundo se encargará de analizar la tórtola en el conjunto de la comunidad a excepción de A Limia, con 47.126,97 euros.

Este servicio, confinanciado en un 60 % con fondos europeos del Programa Feder Galicia 2021-2027 y con plazo abierto para presentar ofertas hasta el 16 de abril, revisará la localización y tamaño de estas especies con métodos básicos de observación, seguimiento y cuantificación de los ejemplares.