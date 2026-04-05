Fallece Dora Carrera, una de las madres de Érguete que plantó cara a los narcos en los años 80

Una de las protestas de Érguete en los años 80 Asociación Érguete

Dora Carrera, una de las madres que fundó la Asociación Érguete para plantar cara a los narcos en los años 80, ha fallecido este sábado a los 93 años, ha informado la organización de la que actualmente era vicepresidenta.

Carrera se unió a otras mujeres durante la epidemia de drogadicción que azotaba Galicia en los 80 para defender a su hijo Esteban, que acabó muriendo.

"Él marchó antes de tiempo, pero Dora siguió por siempre en la lucha de la Asociación Érguete hasta este sábado, cuando a sus 93 años dijo adiós. Ahora, casi 41 años después del inicio de su batalla, nosotros seguiremos por ella, por Esteban, por su familia y por todas las personas que hicieron, hacen y harán Érguete, que es otro hijo más de Dora", ha señalado la asociación en un comunicado.

Pese a su avanzada edad, Carrera seguía activa en la asociación y el verano pasado acudió al centro penitenciario de A Lama para compartir una jornada con personas presas por sus problemas de adicción.

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Allí, junto a otra madre de Érguete, Tonina, les contó lo que le pasó a su hijo y escuchó sus historias. "Ella siempre, daba igual los achaques o los problemas, estaba dispuesta a ayudar a quien pudiera. Tenemos miles de anécdotas así", recuerda la asociación.

En unas palabras dedicadas a la fallecida, Érguete ha prometido seguir sus enseñanzas: "Seremos combativas como tú, en plena Operación Nécora, cuando gritabas de rabia y tu hija, que estaba en Málaga, te descubrió en la televisión. Seremos persistentes como tú, que aunque sufriste el mayor de los dolores, seguiste para los que te necesitaban".

Dora Carrera fue uno de los rostros más visibles de Érguete junto a Carmen Avendaño.

Estas madres buscaron apoyo en los políticos, trasladaron el problema que había en las familias, lograron que las escucharan, también los jueces, y encararon a los narcos.

Su papel fue determinante en la lucha por los derechos para las personas con problemas de adicción y también participaron en el primer plan gallego de lucha contra las drogas.

"Seremos madres en todos los sentidos. Y, sobre todo, seremos soñadoras. Dora, tú eras de las más grandes. En la mayor de las tristezas soñaste que se podía vencer a los narcotraficantes, que se podían salvar los hijos e hijas afectados y ganaste. Llevas ese orgullo a donde vayas. Llevas la victoria y nosotros nos quedamos con tu ejemplo", ha señalado Érguete.

También se ha despedido de ella el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, municipio del que era natural Carrera.

"Dora, una mujer valiente que convirtió el dolor en lucha y esperanza. Fue madre, y desde ese amor incondicional cambió la vida de muchas personas. Luchó por sus hijos y por los de tantas otras familias, alzando la voz donde hacía falta y abriendo caminos para una sociedad más justa", ha recordado en un mensaje en redes sociales.