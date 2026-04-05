El metal gallego llama a convocar ya subastas y agilizar la eólica marina

Parque eólico marino

El sector del metal gallego llama a no “perder tiempo” en la implantación de la eólica marina y apremia al Gobierno central a convocar ya subastas en el actual contexto de crisis energética a raíz de la guerra en Oriente Próximo. En una entrevista, el secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, apuntaba hoy que la apertura de consultas para la primera subasta anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica “llega con retraso”, pero valora como “una buena noticia que por fin se den los pasos necesarios para impulsar esta energía limpia”, una cuestión “clave” para reducir la factura energética de particulares e industrias.

Rueda reivindica el "potencial" de Galicia para desarrollar energía eólica marina compatible con la pesca y marisqueo Más información

Sobre la opción de que Canarias pueda copar el lanzamiento de la eólica marina en España por delante de Galicia en la primera subasta, el responsable de Asime explicó: “Respecto de la demarcación geográfica, en ningún momento se ha comunicado oficialmente que la subasta vaya a circunscribirse solo a Canarias, y nuestra reivindicación es que, por supuesto, Galicia también esté en esa primera puja”.

Rapidez en los trámites

Mallón confía en que este mismo año Galicia entre en juego en las subastas de proyectos: “Ya hemos enviado las alegaciones correspondientes desde los distintos grupos de interés, ahora deben valorarlas desde el ejecutivo, pero sin duda no debiéramos perder tiempo, es momento de agilizar esta cuestión”.

También reflexionó acerca de que “partir desde un inicio con dos o tres regiones de alto potencial, como Canarias y Galicia, permitiría movilizar varios polos industriales en paralelo, beneficiando un mayor aprendizaje, inversiones competitivas y una adecuada ordenación del territorio”. Opinó así que otorgaría “también certidumbre a la cadena de valor, que lleva años esperando esta regulación”.