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Galicia

La Xunta abre este miércoles la inscripción para los cursos gratuitos de conducción segura de motos

Redacción
04/04/2026 13:19
Moto
Una moto en una feria
EFE
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La Xunha ha anunciado que abrirá este miércoles, 8 de abril, el plazo de inscripción para participar en una nueva convocatoria de los cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas, que se realizarán durante el próximo mes de mayo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, se trata de la primera convocatoria de este año de los cursos gratuitos, que serán ocho en total con 160 plazas disponibles. En el último año, la Xunta impartió dos turnos, con un total de 16 cursos, en los que fueron formados más de 300 motoristas.

La nueva edición de estos cursos gratuitos se impartirá en cuatro jornadas y en dos turnos diarios. Así, estas jornadas formativas se distribuirán en dos cursos por día, teniendo cada uno de los grupos un máximo de 20 alumnos.

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De esta manera, las fechas de los cursos, con horario de mañana o de tarde, serán el 9 de mayo en Santiago de Compostela, el 16 de mayo en O Porriño, el 23 de mayo en Silleda y el 31 de mayo en San Cibrao das Viñas.

La inscripción puede realizarse desde el miércoles 8 de abril a las 9:00 horas y los participantes deberán asistir con la moto en buen estado y cumpliendo las condiciones legales de uso. Asimismo, deberán llevar casco homologado, guantes, botas y ropa de protección, así como la documentación relativa al seguro obligatorio del vehículo y a la ITV en vigor.

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