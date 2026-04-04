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Galicia

Dos heridos en Carnota tras volcar un camión en la cuneta

Agencias
04/04/2026 14:04
Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.URXENCIAS SANITARIAS-06107/07/2023
Imagen de archivo de una ambulancia
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Dos personas resultaron heridas este sábado después de que un camión pequeño se saliese de la vía en Carnota (A Coruña) y quedase volcado en la cuneta, ha informado el 112 Galicia.

La llamada de un particular alertó al 112 a las 10:30, para informar de la salida de vía de un camión en el kilómetro 18,7 de la AC-550, en San Mamede de Carnota, con dos personas ya fuera del vehículo.

Los servicios sanitarios evacuaron a los heridos y se solicitaron medios de mantenimiento y limpieza por los restos de piedras y tierra derramadas en la carretera.

Los miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipal de Muros señalizaron un carril de la carretera con conos, ya que el camión estaba semivolcado en la cuneta y ocupaba parte del carril, a la espera de la llegada de una grúa para su retirada.

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