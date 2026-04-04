Atropellados tres peregrinos en Sarria

Peregrinos caminando hacia Compostela

Tres peregrinos resultaron atropellados este viernes en la localidad lucense de Sarria, aunque ninguno de ellos presentó heridas de gravedad.

La Policía local de Sarria ha confirmado el atropello, que se produjo alrededor de las 20.00 horas de la tarde, coincidiendo con las procesiones de la Semana Santa.

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Concretamente, el alcance se produjo en la Rúa da Liberdade, a la altura del paso de peatones del bar Parisien y hasta allí se trasladó una ambulancia para atender a las posibles heridos.

El resultado del control de alcoholemia al conductor fue negativo y las circunstancias del atropello se están investigando.