O Foro Económico descarta un escenario de recesión para Galicia en 2026
Apunta a unha retardación do crecemento, aínda que “todo vai depender” de canto dure o conflito
O Foro Económico de Galicia descarta un escenario de recesión para Galicia en 2026, aínda que apunta á incerteza pola duración da guerra en Oriente Próximo que pode elevar a inflación ao “5% ou 6%” de durar todo o ano.
En rolda de prensa en Santiago, o director do Foro Económico, Santiago Lago, deixou claro que é “moi difícil aventurar o que pode pasar” se o conflito escala, pero espera que se termine pronto.
Aprecia que os primeiros datos económicos de xaneiro e febreiro, previos ao ataque conxunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, apuntan a unha “inercia” que permitiría un crecemento da economía galega superior ao 2% a final de 2026, pero “todo vai depender” da “gran incógnita” sobre canto se prolongará a guerra.
Lago opina que “hai bastante marxe” para que Galicia non termine en recesión aínda que o conflito continúe. Na hipótese de que a guerra dure até fin de ano, pode deixar o crecemento do Produto Interior Bruto (PIB) en torno ao 1% e levar a inflación até taxas do 5% ou 6%.
"Mellor preparados"
“Non podemos predicir as guerras”, afirmou, pero estima que “non se chegaría” ao escenario da invasión de Ucraína ao estar “mellor preparados”.
E é que destaca que España o está “facendo moi ben” en materia de prezos de enerxía grazas á excepción ibérica, o que supón poder controlar que a inflación non se dispare.
Por iso, “non cabería esperar un escenario de recesión”, xa que “ninguén aposta por isto”. “Pero igual dentro de tres meses temos que revisar”, recoñeceu, en función da escalada bélica que poida haber.
Reflexionou sobre que o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia “conflitos de modo pouco racional”, “pero tamén os pode terminar de modo pouco habitual”. Por iso, dixo que están “preocupados”, aínda que non son “catastrofistas”.
“Favorable para Galicia”
Por outra banda, Lago valorou 2025 como un ano “claramente favorable” para Galicia por un crecemento “elevado” do 2,6%, aínda que se mantén “lixeiramente peor” que o 2,8% de España.
Recoñece unha “pequena desaceleración”, aínda que “moi inferior á que algúns economistas esperaban”. Aquí destacou a “enorme resiliencia” de España, “campións de crecemento na UE”, á vez que “moi poucas rexións” están a crecer en Europa ao ritmo de Galicia.
Detallou que ese diferencial de crecemento de Galicia con España débese ao sector exterior, dado que a súa dependencia é maior no caso galego e cando a contorna internacional empeora “afecta máis”, véxase unha retardación económica de países como Alemaña que poden levar a menores compras no mercado galego.
O organismo destaca que “moi poucas rexións” en Europa están a crecer ao ritmo que o fai a comunidade
Tamén remarcou que en Galicia a idade media é maior, con 48 anos, pois, aínda que España tamén está envellecida, o país gañou un 20% de poboación desde o ano 2000, o que leva a máis traballadores e consumidores, co consecuente crecemento. A demanda interna supón o principal motor de crecemento en Galicia en 2025, cunha alza de 2,4 puntos fronte ao aumento de dúas décimas da demanda externa.
Chama a atención sobre unha moderación do gasto público este ano. Respecto ao mercado laboral, o economista Patricio Sánchez resaltou que tivo un comportamento “moi positivo”, con taxas de actividade e ocupación que creceron ao longo de todo o ano, á vez que taxas desemprego e temporalidade baixaron.
Con todo, entre as sombras do exercicio, a comunidade mantense como unha das peores en taxas de actividade, e tamén se desacelera o crecemento de postos de traballo a tempo completo.
Paquetes de medidas
No tocante aos paquetes de medidas postos en marcha polas administracións, Lago puxo en valor que se actuou de forma “máis rápida” á invasión rusa de Ucraína, cunha proposta “bastante intensa e lóxica”.
“Cando pasas unha crise estás mellor preparado para a seguinte”, subliñou, pero avisou de que é “moito mellor intervir vía rendas que vía prezos”.
Lago recoñeceu que actuar vía prezos é “moi popular”, pero ve mellor “axustar” as medidas en función das rendas dos fogares vulnerables que precisan eses apoios.
Lago considera que a proposta de financiamento do Executivo central non é “conveniente” para a autonomía
Noutra orde de cousas, volveu a criticar a proposta do Goberno de reforma do modelo de financiamento autonómico ao considerar que non resulta “conveniente” para Galicia, xa que, aínda que inclúe algúns elementos positivos para outras comunidades que “o merecen e necesitan”, outros puntos “non son admisibles” para as necesidades do territorio galego.
Ademais, o economista puxo en dúbida que a iniciativa poida saír adiante “tal cal”, dado que require o respaldo dos distintos grupos parlamentarios no Congreso e atopará oposición, especialmente entre partidos nacionalistas, entre o que incluíu ao propio BNG, que “dificilmente vai apoiar esa proposta”, subliñou o director do Foro.