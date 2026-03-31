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Galicia

Muere una percebeira en Porto do Son al ser arrastrada por un golpe de mar

Ep
31/03/2026 11:24
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Una percebeira que trabajaba en la extracción del molusco entre el Castro de Baroña y el Farito, en Porto do Son, ha fallecido en la mañana de este martes por un golpe de mar.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 10,00 horas de este martes. En este momento, pescadores que se encontraban por la zona consiguieron sacarla del agua y trasladarla en una planeadora al puerto más próximo para que recibiese asistencia médica. Sin embargo, la mujer ya había fallecido.

Muchos de los recursos activados para su rescate fueron, finalmente, anulados, ya que nada podía hacerse para salvarle la vida.

Con todo, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron a todos los organismos competentes, como Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

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