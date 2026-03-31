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Galicia

Los juzgados gallegos sumaron 8.100 denuncias por violencia machista en 2025,

Efe
31/03/2026 14:51
Programa Viogén
EC
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Los juzgados gallegos recibieron 8.100 denuncias por violencia machista en 2025, un 6,6 % más que el año anterior, según los datos anuales elaborados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El número de mujeres víctimas descendió un 3,2 % hasta situarse en 7.017 y un 5,79 % se acogieron a la dispensa del deber de declarar, un 6,2 % menos.

El número de menores que aparecen identificados como víctima en las denuncias ascendió a nueve, por debajo de los sesenta y seis del año anterior.

El 82 % de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, mientras que un 1,7 % proceden de las familias.

Hay otro 12 % derivadas de atestados policiales, un 3 % que llegan de partes médicos de lesiones y un 1,2 % de personas ajenas al entorno familiar de la víctima.

Los juzgados gallegos que asumen los casos de violencia sobre la mujer concedieron el año pasado 1.216 órdenes y medidas de protección y seguridad, un 2,8 % más que en 2024.

Los órganos judiciales dictaron 538 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal.

El 91,9 % de las sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer entre enero y diciembre del año pasado en procesos de violencia de género fueron condenatorias, una cifra que alcanza el 76,5 % en las emitidas por los juzgados de lo penal en este tipo de procedimientos; y el 93,1 % en las dictadas por las audiencias provinciales.

Violencia sexual

Los datos hechos públicos este martes incluyen información sobre los asuntos relativos a violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) que ingresaron en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (antiguos juzgados de Violencia sobre la Mujer) como consecuencia de la atribución de la competencia en esta materia a partir del pasado 3 de octubre, según establece la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, estos órganos judiciales recibieron, en Galicia, 131 denuncias y registraron un total de 130 mujeres víctimas.

El número de delitos instruidos ascendió a 138, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 93.

Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (27) y la trata con fines de explotación sexual (18).

En el mismo periodo, se recibieron catorce solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron trece, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de un comunicado.

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