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Galicia

La Xunta confía en que el Gobierno central active en este mes de abril los incentivos fiscales del Xacobeo 2027

Cultura indica que el proceso “va tarde” porque un evento así no se organiza con solo seis meses de antelación

Ep
31/03/2026 23:14
Un peregrino recorre el Camino a la altura de Portomarín, Lugo
Un peregrino recorre el Camino a la altura de Portomarín, Lugo
Eliseo Trigo (Efe)
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El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, confía en que el Gobierno central finalice “de forma efectiva” a lo largo de este mes de abril la aprobación de los beneficios fiscales para los patrocinadores del Xacobeo 2027, una cuestión en la que, advirtió, “vamos tarde”.

 En declaraciones a los medios antes de un acto en Santiago de Compostela, el conselleiro explicó que la pasada semana remitió una carta al Ministerio de Cultura para interesarse por la aprobación de estos beneficios fiscales, que deberían estar activos “desde el año pasado”.

 La misiva, anunció López Campos, “fue efectiva”, e indicó que en la mañana de este martes había hablado con su homólogo del Gobierno central, Ernest Urtasun, para abordar la situación.

“Todos los recursos”

López Campos explicó que el ministro de Cultura “mostró su interés por conocer donde estaba atascada” esta cuestión y se comprometió a “poner a disposición todos los recursos y los medios necesarios para agilizar lo máximo posible esta fase y este procedimiento” que es “fundamental para la planificación del Xacobeo”, dijo el conselleiro.

 “Esperamos y deseamos que finalicen ya todo este procedimiento para que, en el plazo más breve posible, esperemos que ahora, a lo largo del mes de abril, podamos tener ya de forma efectiva la aprobación por parte del Gobierno central que nos permite empezar a trabajar en la planificación del plan de patrocinios”, reconoció el titular autonómico de Cultura.

 En todo caso, y aunque se materialicen en abril, el conselleiro señaló que este proceso “va tarde”, ya que “un evento como el Xacobeo no se puede organizar seis meses antes de su celebración” y las empresas “necesitan también de esa planificación”, afirmó.

 Por parte desde la Xunta de Galicia, López Campos garantizó que la planificación de este evento “está muy avanzada” y hay “muy buenas expectativas”.

 “Son muchas las empresas que se están dirigiendo a la gestión del Xacobeo para participar en la promoción de los distintos eventos y ahora lo que nos falta es tener claro y decidido ya de forma definitiva este acuerdo por parte del Gobierno central”, apostilló. 

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