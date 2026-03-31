Juan Luis Guerra, Gente de Zona e Grupo Manía superan as 8000 entradas vendidas para a cita do 12 de xullo en Sanxenxo
O concerto que reunirá o vindeiro 12 de xullo en Sanxenxo a Juan Luis Guerra, Gente de Zona e Grupo Manía confirmou o seu enorme tirón ao superar as 8.000 entradas vendidas nas primeiras 24 horas. A cita, que terá lugar no Campo de fútbol de Baltar, perfílase xa como un dos grandes eventos musicais do verán en Galicia.
O cartel reúne tres referentes clave da música latina popular, combinando estilos e xeracións que marcaron época. Á cabeza sitúase Juan Luis Guerra, un dos artistas máis influentes da música caribeña, quen conseguiu levar a bachata e o merengue a unha dimensión global sen perder identidade nin calidade compositiva. Discos icónicos como Bachata Rosa ou Ojalá que llueva café consolidaron unha traxectoria que segue vixente nos escenarios internacionais.
Pola súa banda, Gente de Zona achega o son urbano cubano que dominou as listas de éxitos na última década. O dúo formado por Alexander Delgado e Randy Malcom acadou unha proxección mundial con temas como Bailando, xunto a Enrique Iglesias e Descemer Bueno, ou La gozadera con Marc Anthony, converténdose nun dos nomes imprescindibles da música latina contemporánea.
Completa o cartel Grupo Manía, unha das formacións máis representativas do merengue portorriqueño desde os anos noventa. Cunha traxectoria que comezou en 1993, a banda continúa a manter a súa capacidade para conectar co público e facer vibrar escenarios, consolidándose como un referente festivo que segue plenamente activo.
O éxito inicial da venda de entradas reflicte a forza dun evento que reúne artistas cunha ampla conexión co público e cun repertorio cheo de éxitos recoñecibles. A combinación destes tres nomes converte a cita de Sanxenxo nun encontro musical pensado para o directo, onde a enerxía e a celebración serán protagonistas.
