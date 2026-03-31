El esfuerzo financiero para comprar una vivienda en Galicia se sitúa en el 27% del salario en 2025

Viviendas en la zona de la Torre Hercón Quintana

El esfuerzo financiero, medido como porcentaje de salario que una persona tiene que destinar al pago del préstamo hipotecario, alcanzó una tasa del 27% en 2025, seis décimas inferior al del año anterior, según la estadística de seguimiento y análisis de la construcción que publica este martes el Instituto Galego de Estatística (INE).

En 2025, de acuerdo con el IGE, el valor añadido bruto del sector creció un 7,3% en tasa interanual. Los precios de la vivienda subieron un 12,9% según el índice de precios de la vivienda del INE y este fue su mayor crecimiento desde 2007.

Además, la compraventa de viviendas en la comunidad gallega se incrementó un 14,2% y la superficie visada para obra nueva residencial en Galicia creció un 5,1% en 2025 con respecto a 2024.