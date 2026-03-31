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Galicia

El esfuerzo financiero para comprar una vivienda en Galicia se sitúa en el 27% del salario en 2025

Ep
31/03/2026 11:34
Viviendas en la zona de la Torre Hercón
Viviendas en la zona de la Torre Hercón
Quintana
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El esfuerzo financiero, medido como porcentaje de salario que una persona tiene que destinar al pago del préstamo hipotecario, alcanzó una tasa del 27% en 2025, seis décimas inferior al del año anterior, según la estadística de seguimiento y análisis de la construcción que publica este martes el Instituto Galego de Estatística (INE).

En 2025, de acuerdo con el IGE, el valor añadido bruto del sector creció un 7,3% en tasa interanual. Los precios de la vivienda subieron un 12,9% según el índice de precios de la vivienda del INE y este fue su mayor crecimiento desde 2007.

Además, la compraventa de viviendas en la comunidad gallega se incrementó un 14,2% y la superficie visada para obra nueva residencial en Galicia creció un 5,1% en 2025 con respecto a 2024.

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