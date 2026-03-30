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Galicia

Los alojamientos han cerrado cerca del 60% de las reservas para el Jueves y Viernes Santo

Efe
30/03/2026 13:42
El hotel Hesperia A Coruña Centro, en una imagen de 2021
El hotel Hesperia A Coruña Centro, en una imagen de 2021
Quintana
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El sector turístico gallego tiene registradas cerca del 60 % de reservas para las noches del Jueves y Viernes de Semana Santa, un porcentaje que roza el 50 % para la noche del sábado, según el Clúster de Turismo de Galicia.

Respecto al precio por noche, la media de todos los alojamientos se sitúa en torno a los 100 euros y la estancia media es de 3 noches.

Aunque estas cifras pueden seguir variando por las reservas de última hora, el Sistema de Monitorización y Análisis de Datos de Aloxamento del Clúster de Turismo de Galicia apunta a un perfil de visitante de origen nacional (más del 80 %) mayoritariamente procedente del turismo interior, seguido de los llegados de las comunidades de Castilla y León, Asturias y Cataluña.

El turismo internacional se sitúa en el 11,6 %, principalmente procedente de Portugal, Alemania y Suiza. Un 7,5 % de las reservas no tienen asociada la procedencia del visitante.

Los mayores porcentajes de ocupación se concentran en la costa (56 %) frente al 50 % del interior.

Por tipología de establecimiento, los hoteles concentran el 59 % de las reservas frente al 53 % de las casas de turismo rural.

Las cifras del citado sistema de monitarización y análisis corresponden a reservas cerradas en los establecimientos de alojamientos gallegos pero, como es habitual en este período vacacional, estos datos pueden variar por reservas de última hora y el efecto llamada del buen tiempo, apuntan desde el Clúster.

De hecho, precisa, el sistema constata que más del 40 % de las reservas se han realizado en los cinco o diez días previos a la fecha de entrada en el alojamiento.

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