La Xunta aprueba un plan anticrisis por 157 millones frente a los efectos de la guerra

Alfonso Rueda en la presentación de las medidas anticrisis EFE

La Xunta ha aprobado este lunes un plan de más de 157 millones de euros con medidas para paliar los efectos en Galicia de la guerra en Irán, de los que 62 millones serán en préstamos del Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) para dar liquidez de las empresas más afectadas.

Además, habrá 45 millones de euros en medidas específicas para el sector primario y "algo más de 23 millones de euros para reforzar medidas sociales para las personas más vulnerables", según ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión del Gobierno autonómico.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha añadido que se trata de un plan de actuaciones "complementario" al aprobado por el Gobierno central y se suma a los 120 millones de euros que la Xunta "cofinancia" de ese programa estatal al dejar de ingresarlas en las arcas autonómicas por las rebajas fiscales.

Según Corgos habrá 6,2 millones de euros en apoyos específicos para las familias, como compensaciones en el transporte público, moratorias y condonaciones de alquileres y la agilización del pagos de ayudas; y para las empresas una tramitación acelerada con un plazo de "diez días" para dar respuesta a las necesidades de liquidez.