La Policía Autonómica volverá a colaborar con Gardacostas en la lucha contra el furtivismo

Diego Calvo y Marta Villaverde durante la firma del convenio Xunta de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, han firmado un nuevo acuerdo para reforzar la protección del personal de Gardacostas en la lucha contra el furtivismo, que cuenta un año más con una dotación de 60.000 euros.

De este modo, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes pondrá a disposición de la Consellería do Mar los efectivos de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) necesarios para la protección de los agentes del servicio de Gardacostas encargados del control y la vigilancia en los bancos marisqueros, en las carreteras o en las lonjas, así como de planificar y coordinar los operativos. El convenio también incluye la colaboración en la adquisición de equipamiento y medios técnicos.

En concreto, el trabajo conjunto de la UPA y el servicio de Gardacostas se centra en dispositivos dirigidos a impedir la actuación de los furtivos en la actividad extractiva, venta, transporte y distribución del producto sin las debidas garantías sanitarias.

Los operativos ponen el foco en la investigación de delitos contra la fauna y la flora, contra la salud pública, falsedad documental, tráfico de género corrompido y organización o grupo criminal. También se incluyen en este ámbito las actividades policiales relacionadas con la pesca marítima, como el control documental de pescadores a pie o a flote, con botellas o a pulmón, artes ilegales y talla, cantidad, peso y número de las capturas, entre otras actuaciones.

En esta línea, la Xunta ha puesto en valor el trabajo del Grupo Operativo de Actividades Subacuáticas (GOAS) de la UPA, formado por cinco policías y un inspector para luchar contra el furtivismo y la protección de los recursos marinos.

En este ámbito, la UPA registró el pasado año cerca de 200 denuncias que dieron como resultado 16 personas investigadas o detenidas. El balance de las actuaciones desarrolladas especialmente por el Equipo de Respuesta Policial (Grupo Erpol), además de por los equipos de investigación de las distintas sedes de la UPA en las provincias costeras y en colaboración con la Consellería do Mar, también recoge más de 900 inspecciones con casi 300 vehículos registrados en 669 dispositivos.