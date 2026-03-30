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Galicia

Desaparecido un joven tras volcar su kayak en el río Miño

Ep
30/03/2026 20:11
El rio Miño con el puente romano de Lugo
El rio Miño con el puente romano de Lugo
Efe
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Activa la búsqueda de un joven en el río Miño tras volcar el kayak en el que viajaba con otro, cerca del embalse de Os Peares. El segundo pudo llegar a tierra y pedir auxilio para el compañero que no se pudo mantener a flote.

Según ha trasladado el 112 Galicia, pasadas las 16.30 horas, un particular avisaba para indicar que un joven les comunicó que había tenido un accidente con un kayak, en el que viajaba con su primo y al que perdió de vista tras volcar. El accidente tuvo lugar cerca del embalse de Os Peares, en A Carballeira, A Cova, en el municipio lucense de Carballedo.

El 112 Galicia activó un operativo en el que además de ser informados el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 participan los agentes de la Guardia Civil, los Bombeiros de Chantada, el GES de Ribadavia con una embarcación y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Parada de Sil.

También, se puso en conocimiento a los Bombeiros de Monforte y de Ourense y a los efectivos das Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil do Saviñao y de Monforte de Lemos, que se dirigen al punto con una embarcación. Además, se suma a la búsqueda un dron y cámara térmica de los Bombeiros de Ourense.

Según la información recibida por la Guardia Civil, los jóvenes salieron con el kayak del embarcadero de Os Peares, subieron al río y cuando volvían tuvieron el accidente.

Los Bombeiros de Chantada, han comunicado al 112 las dificultades del terreno, "impracticable desde tierra", con una orografía muy pendiente, por lo que "solo ven viable el uso de medios acuáticos y aéreos".

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