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Galicia

Una jornada en Camelle traza la hoja de ruta para conservar la obra de Man

Redacción
29/03/2026 13:08
Casa de Man en Camelle
Casa de Man en Camelle
DB
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La Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) celebró este fin de semana una jornada dedicada a la conservación del legado de Manfred Gnädinger, conocido popularmente como Man de Camelle, en la que se sentaron las bases para impulsar su protección y recuperación.

El acto comenzó con la bienvenida del presidente de la asociación, quien expuso las principales líneas de trabajo de APTCM para promocionar la Costa da Morte. Entre ellas, destacó el proyecto “Sabor a Mar con R”, una iniciativa que busca crear una red de establecimientos que ofrecen productos derivados de la pesca artesanal, al tiempo que promueve eventos culturales como el celebrado en Camelle para fortalecer la identidad del territorio.

La jornada estuvo conducida por el periodista Xosé Ameixeiras, quien mantuvo relación personal con el artista. Durante el encuentro, el vecino de Camelle Manolo Pose presentó una proyección fotográfica que documenta más de cuatro décadas de evolución de la obra de Man.

Por su parte, la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, repasó las acciones llevadas a cabo en los últimos años para salvaguardar este singular legado, como la creación de la fundación, la construcción del museo y los trabajos de catalogación y conservación.

Durante la jornada se puso de manifiesto el avanzado deterioro de las obras situadas en el exterior, especialmente las esculturas, cuya recuperación resulta compleja, frente a las pinturas, que presentan mayores posibilidades de restauración. En el debate participaron artistas de la Costa da Morte como Viki Rivadulla, Nando Lestón y Ali-Baba, quienes aportaron distintas perspectivas sobre cómo deberían abordarse los trabajos de conservación.

El coloquio contó también con una amplia participación vecinal, incluyendo miembros de la Asociación de Vecinos A Pergoliña y residentes a título individual, que coincidieron en la necesidad de respetar la voluntad original del artista a la hora de intervenir en su obra.

Como conclusión, y tras un intenso intercambio de ideas, se acordó —tal y como anunció la alcaldesa— convocar una próxima reunión en la que participarán la asociación vecinal, expertos en gestión del patrimonio y representantes de la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña. El objetivo será buscar vías de financiación y poner en marcha un plan efectivo para la recuperación y conservación del legado de Man de Camelle.

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