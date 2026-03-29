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Galicia

Pedro Blanco subraya que Galicia es la comunidad con mayor tasa de acceso al Plan Veo,

Ep
29/03/2026 13:24
Pedro Blanco Plan Veo
Pedro Blanco Plan Veo
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha subrayado que es la comunidad con mayor tasa de acceso al Plan Veo, con cerca de 600 ópticas adheridas, 67 de ellas en la provincia de Lugo, y más de 9.500 niños beneficiados.

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, Blanco visitó el Centro Óptico Xove, donde destacó que estos datos "reflejan tanto la necesidad existente como la buena acogida de una medida pensada para llegar a quien más lo necesita".

Pedro Blanco Plan Veo
Blanco visitó el Centro Óptico Xove
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Durante la visita, el delegado ha animado a las familias a aprovechar esta línea de ayudas públicas, que permite acceder a hasta 100 euros al año por menor de 16 anos para la adquisición de gafas o lentes de contacto. Así, ha enfatizado "la importancia de garantizar la salud visual de la infancia para fortalecer la igualdad de oportunidades".

Además, ha incidido en el impacto educativo de la iniciativa, recordando que una parte importante de las dificultades escolares puede estar vinculada a problemas de visión no corregidos. "No podemos permitir que un niño tenga dificultades para seguir las clases por no disponer de gafas", ha señalado.

También, Blanco ha agradecido la implicación de los profesionales del sector óptico, "fundamentales para el desarrollo del programa", destacando la colaboración con el Consello Xeral de Colexios de Ópticos-Optometristas para garantizar que las ayudas lleguen de manera efectiva a las familias.

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