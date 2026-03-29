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Galicia

La Xunta reforzará las medidas de prevención ante la dermatosis nodular contagiosa, que afecta al ganado bovino

Ep
29/03/2026 13:57
Varias vacas pastan nunha explotación gandeira da provincia da Coruña
Varias vacas pastan nunha explotación gandeira da provincia da Coruña
Arquivo El Ideal Gallego
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La Consellería do Medio Rural publicará este lunes, 30 de marzo, una nueva resolución por la que se prorrogará y reforzarán las medidas de prevención de la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado bovino.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, entre las medidas se incluye la ampliación del período de vigilancia veterinaria de 21 a 28 días para los bovinos procedentes de explotaciones de fuera de Galicia.

Esta decisión producirá sus efectos desde el uno hasta el 30 de abril, ambos incluidos, pudiendo ampliarse en función de la evolución epidemiológica de la dolencia. Según ha explicado el Gobierno gallego, el análisis del riesgo sanitario existente aconseja mantener las medidas cautelares establecidas para continuar salvaguardando y protegiendo el ganado bovino.

Con esta resolución se siguen permitiendo los eventos de ganado con finalidad comercial, aunque solo con asistencia de animales de explotaciones gallegas. Además, los vehículos procedentes de fuera de la Comunidad deberán acceder vacíos, limpios, desinfectados y desinsectados.

En relación con la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, pujas y exhibiciones, continuará siendo necesaria la autorización previa de la Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, en su caso también con asistencia solo de animales de explotaciones gallegas.

De la misma manera, se amplía el período de vigilancia veterinaria oficial vigente, que pasará de 21 a 28 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia -- con destino la vida --, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en la Comunidad.

Asimismo, sigue siendo obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como los vehículos de transporte que realicen movimiento de entrada a Galicia.

Igualmente, los Servizos Veterinarios Oficiais de Medio Rural permanecerán realizando todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectación, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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