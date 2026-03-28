Galicia, pionera en la implementación del perfil genómico integral como herramientas calve de la oncología de precisión

Una investigadora analiza las muestras de un cribado en un laboratorio Archivo El Ideal Gallego

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) firma un acuerdo de colaboración con el Precision Cancer Consortium (PCC) y las consultoras Fundación Health Innovation Technology Transfer (HiTT) y Avalere Health para acelerar el acceso de los pacientes gallegos al perfil genómico integral (Comprehensive Genomic Profiling, CPG) en el diagnóstico y tratamiento de tumores sólidos.

El perfil genómico integral es una herramienta fundamental en la oncología de precisión, ya que permite personalizar el tratamiento de cada paciente en función de las características moleculares de su tumor. Con este proyecto, Galicia busca eliminar barreras y mejorar el proceso de incorporación progresiva de esta tecnología en la atención oncológica.

El programa se enmarca dentro de la Estrategia Gallega de Oncología de Precisión, cuyo objetivo es garantizar un acceso temprano y equitativo de los pacientes a las mejores opciones de diagnóstico molecular y terapias dirigidas. La iniciativa se extenderá durante los próximos cuatro años y abordará aspectos como la formación del personal sanitario, el establecimiento de redes de colaboración y la identificación de posibles obstáculos para hacer accesible el perfil genómico integral.

Está previsto que participen observadores de otras comunidades autónomas, con la intención de que la experiencia de Galicia sirva de modelo para consolidar el perfil genómico integral como herramienta diagnóstica clave en oncología en toda España y Europa.

El proyecto forma parte de una iniciativa global del Precision Cancer Consortium, un consorcio de empresas farmacéuticas centrado en el desarrollo de intervenciones en oncología de precisión. Su objetivo es aumentar la concienciación sobre el impacto del perfil genómico integral en la mejora de los resultados clínicos y garantizar un acceso equitativo a estas pruebas, abordando los desafíos para su implementación en los sistemas sanitarios.

En 2024, España fue seleccionada como país piloto para estandarizar el perfil genómico integral en el diagnóstico oncológico. Una primera fase de estudio, realizada en siete comunidades autónomas —Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia— identificó a Galicia como la región ideal para liderar la siguiente etapa del proyecto, gracias a su liderazgo en medicina de precisión y genómica.

Galicia cuenta con instituciones de referencia como la Fundación Galega de Medicina Xenómica, el programa Precisaúde, el Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Santiago de Compostela y el futuro Centro de Protonterapia de Galicia, así como una estrategia consensuada de oncología de precisión y un sólido compromiso de los expertos en este ámbito.

Con este acuerdo, Galicia se consolida como pionera en España en la implementación del perfil genómico integral, posicionándose como referente para otras regiones en la adopción de la oncología de precisión.