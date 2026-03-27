Sanxenxo acollerá en xullo a maior cita latina do verán en Galicia con Juan Luis Guerra, Elvis Crespo e Gente de Zona
A cita terá lugar o vindeiro 12 de xullo no Campo de Fútbol de Baltar
O municipio pontevedrés de Sanxenxo converterase este verán no epicentro da música latina en Galicia cun concerto que reunirá a tres grandes nomes internacionais: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo e Gente de Zona.
A cita terá lugar o vindeiro 12 de xullo no Campo de Fútbol de Baltar, nun evento que se presenta como a maior proposta latina do verán na comunidade. Máis alá da suma de artistas, o espectáculo está concibido como unha noite construída arredor de cancións que forman parte da memoria colectiva de varias xeracións.
A presenza de Juan Luis Guerra, unha das figuras máis influentes da música latina contemporánea, marca o eixo principal do evento. O artista dominicano regresa a Sanxenxo tras o éxito da súa anterior visita, acompañado pola súa banda 4.40 e cun repertorio que inclúe clásicos como Bachata rosa ou Ojalá que llueva café, temas que seguen mantendo plena vixencia sobre os escenarios.
Xunto a el estará Elvis Crespo, un dos grandes impulsores do merengue a nivel global desde finais dos anos noventa. O artista chega nun momento de renovación artística, coa súa proposta recente Poeta Herío, na que revisita o xénero incorporando novas influencias e colaboracións.
Completa o cartel Gente de Zona, o recoñecido dúo cubano formado por Alexander Delgado e Randy Malcom, que se consolidou como un referente do son urbano latino a nivel internacional con éxitos como Bailando ou La gozadera. A súa proposta en directo destaca pola continuidade rítmica e a conexión constante co público.
A organización subliña que este evento non será só unha sucesión de concertos, senón unha experiencia musical con identidade propia, pensada para conectar diferentes etapas da música latina nun mesmo escenario.
As entradas sairán á venda o vindeiro luns 30 de marzo ás 12:00 horas a través da plataforma entradas.com. Nunha primeira fase, poranse á disposición do público 3.000 entradas xerais cun prezo promocional de 55 euros, gastos incluído