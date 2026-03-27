Lorenzana indica que se trabaja en una nueva edición de la aceleradora de internacionalización ‘Galicia Avanza’

Lorenzana, en el Parlamento, el pasado 11 de marzo Archivo El Ideal Gallego

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, adelantó este viernes que la Xunta de Galicia trabaja en una nueva edición de la aceleradora de internacionalización ‘Galicia Avanza’, que va a contar con un presupuesto de 1,17 millones de euros.

Así lo anunció la conselleira durante una visita a Bodegas Lodeiros, una de las treinta empresas que participaron en la última convocatoria de este programa financiado por el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que se desarrolla en el Parque Tecnológico de Galicia (Tecnópole) en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas.

Tal y como explicó Lorenzana, su participación en ‘Galicia Avanza’ no solo le va a permitir consolidar sus exportaciones a países como Portugal y República Dominicana, si no llegar a mercados gourmet de Alemania, el Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Estados Unidos y otros en Latinoamérica; en especial, México.

Sectores y provincias

Entre la treintena de empresas participantes en esta cuarta edición de ‘Galicia Avanza’, la mayoría pertenecía al sector agroalimentario y de los productos ecológicos (once empresas); al de la ingeniería y el desarrollo tecnológico (ocho empresas); al de la industria de fabricación (cinco empresas); a la industria textil y de moda (cuatro empresas) y a los servicios profesionales (dos empresas).

La mayor parte de ellas (13) pertenecían a la provincia de Pontevedra; siete a la de Ourense y la de A Coruña y tres a la de Lugo. En total, llevan participado en esta aceleradora un total de 111 empresas en sus cuatro ediciones.

La titular autonómica de Economía e Industria aseguró durante su visita que el programa es una forma de contribuir a ampliar la base exportadora de la economía gallega y destacó el hecho de que cada vez sean más empresas las que llegan al mercado internacional porque el objetivo está en “mantener las cifras tan buenas de exportaciones” que Galicia lleva registrando estos últimos años, por encima de los 30.000 millones de euros.