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Galicia

La Xunta convoca el programa Talento Mozo para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral

Ep
27/03/2026 12:35
Un joven trabajando en un taller mecánico
EC
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes los rediseñados programas de formación y empleo para la juventud. Cuentan con una inversión de 6,6 millones de euros.

Según traslada la Xunta, los mismos "refuerzan la incorporación al mercado de trabajo de las personas participantes a través de nuevos compromisos de inserción y de prioridad en las ayudas a la contratación, primando además los sectores con más demanda para atender las necesidades del tejido productivo".

Esta orden, concreta, está dirigida a ayuntamientos y mancomunidades. "Estrena el deber de que las entidades colaboren con las empresas para insertar por lo menos dos o tres personas en función del tamaño del proyecto, valorándose que los compromisos de colocación sean mayores", destaca.

Además, los participantes serán primados "por primera vez" en ayudas a la contratación como las del programa 'Galicia Suma Talento: Emprégate'. La previsión, especifica, es beneficiar 208 chicos y chicas de entre 18 y 29 años con 13 acciones de 12 meses de duración entre 2026 y 2027. Las mismas "combinarán formación y trabajo efectivo en beneficio de las infraestructuras y servicios de sus respectivos entornos".

Así, para agilizar la convocatoria, "se simplifica el procedimiento de solicitud -- cuyo plazo se prolongará un mes desde este sábado -- y se recorta el tiempo de resolución de cinco a cuatro meses, además de incluirse la posibilidad de un anticipo de hasta el 100% de la anualidad de 2026".

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