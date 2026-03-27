La Xunta convoca el programa Talento Mozo para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes los rediseñados programas de formación y empleo para la juventud. Cuentan con una inversión de 6,6 millones de euros.
Según traslada la Xunta, los mismos "refuerzan la incorporación al mercado de trabajo de las personas participantes a través de nuevos compromisos de inserción y de prioridad en las ayudas a la contratación, primando además los sectores con más demanda para atender las necesidades del tejido productivo".
Esta orden, concreta, está dirigida a ayuntamientos y mancomunidades. "Estrena el deber de que las entidades colaboren con las empresas para insertar por lo menos dos o tres personas en función del tamaño del proyecto, valorándose que los compromisos de colocación sean mayores", destaca.
Además, los participantes serán primados "por primera vez" en ayudas a la contratación como las del programa 'Galicia Suma Talento: Emprégate'. La previsión, especifica, es beneficiar 208 chicos y chicas de entre 18 y 29 años con 13 acciones de 12 meses de duración entre 2026 y 2027. Las mismas "combinarán formación y trabajo efectivo en beneficio de las infraestructuras y servicios de sus respectivos entornos".
Así, para agilizar la convocatoria, "se simplifica el procedimiento de solicitud -- cuyo plazo se prolongará un mes desde este sábado -- y se recorta el tiempo de resolución de cinco a cuatro meses, además de incluirse la posibilidad de un anticipo de hasta el 100% de la anualidad de 2026".