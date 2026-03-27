La Xunta amplía el Servizo de Gardacostas y los recursos contra incendios

Villaverde y Rueda, este viernes, en el acto de entrega de vehículos al Servizo de Gardacostas Cedida

La Xunta entregó este viernes al Servizo de Gardacostas de Galicia doce nuevos vehículos todoterreno ‘pickup’ y también ampliará los efectivos con 23 profesionales nuevos, tras el proceso selectivo en marcha, que se sumarán, de esta manera, a los 144 que ya integran este cuerpo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el acto de entrega de los vehículos en la localidad coruñesa de Porto do Son, destacó la incorporación de 23 efectivos a este servicio, del que valoró su profesionalidad y años de trabajo “para vigilar y salvaguardar” la comunidad “con más kilómetros de litoral” de España.

Rueda se ha referido a la inversión de casi 700.000 euros para la dotación de los nuevos vehículos y la labor que realiza el Servizo de Gardacostas no solo de rescate “a veces en condiciones muy arriesgadas”, sino también de lucha contra la contaminación marina y el furtivismo, todas esas actuaciones “que al final esquilman nuestros recursos y van en perjuicio general”, ha advertido.

Desde su creación hace tres décadas, los Gardacostas gallegos rescataron a más de 2.000 personas, y el año pasado realizaron 10.000 inspecciones para atajar la venta ilegal de productos del mar, proteger el trabajo del sector y garantizar la seguridad alimentaria.

Acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el presidente gallego admitió que el sector del mar vive “un momento complicado” ante lo que la Xunta aprobó, en su reunión de esta misma semana, una partida de casi 23 millones de euros para la regeneración de los bancos marisqueros afectados por la cadena de borrascas de este invierno.

En este sentido, agradeció “la disposición” de las cofradías a colaborar y “trabajar para regenerar todo aquello que se dañó” durante los temporales, y también en los años anteriores donde se ha registrado una descenso de la productividad.

Medio Rural espera reducir tiempos de respuesta ante los fuegos con los nuevos medios aéreos

“Todo eso hay que recuperarlo, trabajarlo y nosotros solos no lo podemos hacer”, ha apuntado Rueda, por lo que contar con la red de cofradías “organizando a la gente que vive del mar” será “fundamental”, ya que serán las que tengan que firmar los convenios con la Xunta para contratar a quienes se hagan cargo de las labores de recuperación.

Las cofradías son “una seña de identidad” de Galicia, consideró Rueda, que situó al Servizo de Gardacostas también como una pieza esencial para el sector con su trabajo de “ayuda, asistencia y vigilancia” lo que da “mucha tranquilidad” a los profesionales del mar.

El equipo de Gardacostas está compuesto por 144 efectivos, repartidos entre los servicios principales de Santiago de Compostela y las nueve bases operativas situadas en Celeiro, Ferrol, A Coruña, Muxía, Portosín, Ribeira, Vilaxoán, Pontevedra y Vigo.

En cuanto a los medios técnicos, cuentan con navales (cuatro buques multipropósito, nueve patrulleras y once unidades de planeadoras semirrígidas); aéreos (helicópteros ‘Pesca 1’, con base en Vigo; y ‘Pesca 2’, en Celeiro) y terrestres, que suman un total de 87 vehículos con los doce entregados este viernes.

Además, la Xunta tiene prevista una dotación de 3,5 millones de euros para la fabricación de dos nuevas patrulleras ligeras y la compra de dos camiones con grúa para optimizar el servicio de retirada y reciclaje de residuos en el litoral.

Reducir el tiempo de reacción

En este contexto de ampliación de recursos, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó que con la incorporación de cuatro medios aéreos durante la campaña de este año se espera “seguir disminuyendo esos minutos de reacción hasta la llegada a un incendio”.

Así lo expuso en declaraciones con motivo del Consello Forestal de ayer en el que se abordó el plan de lucha antincendios (Pladiga) de 2026, en donde reiteró las novedades para este año anunciadas el pasado lunes por el mandatario autonómico.

María José Gómez defiende “adelantar” a marzo la presentación del Pladiga ante el Consello Forestal

Ante las críticas de la oposición por no aprobar el Pladiga antes, la conselleira valoró “adelantar” a marzo la presentación de este plan pendiente de aprobación en el Consello da Xunta.

Gómez dejó claro que es un documento “vivo”, por lo que el de 2025 sigue vigente hasta que se apruebe el de 2026, ya que “es una cadena que nunca se rompe”. Defendió que con este plan se busca trabajar de forma “responsable” para “seguir intentando defender a Galicia ante los incendios forestales”.

Los cuatro medios aéreos que se incorporan son dos aviones de carga en tierra, uno de coordinación y un helicóptero pesado, de mayor volumen de descarga.