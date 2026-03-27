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Galicia

El galápago europeo regresa a las Gándaras de Budiño tras recuperar el humedal

Efe
27/03/2026 17:58
La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo
La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo
EFE
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Los ejemplares de galápago europeo que habitaban los humedales de las Gándaras de Budiño (O Porriño, Pontevedra) han regresado este viernes a ese hábitat.

La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, han participado, junto a escolares, en la suelta de estos reptiles de agua dulce que hay en "muy pocas zonas de Galicia", tal y como ha recordado la conselleira.

En concreto, ha apuntado, estas tortugas habitan en algunas zonas de Ourense y de Pontevedra como el humedal de O Porriño del que fueron extraídas para acometer los trabajos de retirada de maleza para recuperar la lámina de agua y a la que ahora han regresado.

"Cuando se acometen esas obras hay que hacer un estudio y control y retirar las tortugas para volver después a introducirlas", ha indicado Vázquez.

La población de galápago europeo (Emys orbicularis), conocido en gallego como sapoconcho común, está catalogada en Galicia como especie "en peligro de extinción", según el catálogo de especies amenazadas de la comunidad.

El alcalde de O Porriño ha señalado que quieren un municipio "más verde, sostenible y más vivo" y ha afirmado que la localidad "está subiendo como nunca en habitantes" porque "la gente quiere vivir" allí.

Los trabajos de recuperación en el humedal de As Gándaras de Budiño, en O Porriño, forman parte de un plan impulsado por la Xunta de Galicia para la restauración de zonas húmedas en las cuatro provincias gallegas hasta el año 2028.

El plan cuenta con una inversión global de 4,65 millones de euros, de los cuales casi un millón y medio se destinan a la actuación en O Porriño, cofinanciada con fondos NextGenerationUE y Feder.

La intervención en As Gándaras de Budiño es la única prevista en la provincia de Pontevedra dentro de este programa.

El objetivo de estas actuaciones es preservar y mantener espacios que contribuyen a la biodiversidad.

Galicia cuenta con 646 zonas húmedas inventariadas, que suman 45.141 hectáreas y albergan taxones amenazados y hábitats de interés prioritario.

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