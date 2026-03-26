Los gallegos realizaron 8,3 millones de viajes en 2025, un 12,6% menos, pero gastaron un 2,4% más

Aeropuerto de Peinador

Los residentes en la comunidad gallega realizaron un total de 8,3 millones de viajes el pasado año 2025. Se trata de una cifra que supone un descenso del 12,6% respecto al año anterior, según los datos hechos públicos durante la jornada de ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con todo ello, los gastos realizados por la ciudadanía gallega en estos viajes vivieron un incremento, en concreto un 2,4%, hasta alcanzar los 2.660,4 millones de euros.

En lo referente a las pernoctaciones correspondientes a estos mencionados viajes realizados por los gallegos, se superaron los 30,39 millones, un dato reflejado por el INE que supone un descenso del 10,85% respecto a 2024.

Mientras, la comunidad autónoma recibió un total de 8,7 millones de viajes de residentes en el reto del territorio nacional durante el pasado año, lo que representa un descenso del 14% respecto al año anterior y el gasto que efectuaron estos visitantes alcanzó los 2.539 millones de euros, un 8,7% menos.

Mientras, las pernoctaciones correspondientes a estos viajes a Galicia superaron los 38,52 millones, registrando de esta manera también un descenso, en este caso concreto del 19,7% respecto a 2024.

Si se observan los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística para el conjunto de residentes en España, la conclusión que se extrae es que se realizaron un total de 175,7 millones de viajes en 2025, una cifra que implica un descenso del 4,7% respecto al año anterior y, además, su el dato más bajo desde el año 2022, cuando efectuaron 171,4 millones de viajes.

En lo referente al gasto efectuado por el conjunto de la ciudadanía española en estos viajes, el INE informa que alcanzó los 63.853 millones de euros el año pasado, un 2,6% más que en 2024.

Por su parte, los viajes realizados pero cuyo destino era interno, es decir, a cualquier otro punto de la geografía española, estos experimentaron un descenso de un 6,1% en 2025, mientras que los desplazamientos realizados por los españoles al extranjero aumentaron un 5,2%.

En cuanto a las pernoctaciones correspondientes a estos viajes del conjunto de los viajeros españoles, los registros del INE señalan que superaron los 788 millones, reflejando así un descenso del 2,8% respecto al año 2024.

Además, el 87% de los viajes tuvo como destino principal España y el 13% el extranjero. Los viajes con destino interno acumularon el 77,2% de las pernoctaciones y el 63,1% del gasto total, con un gasto medio diario de unos 66 euros. Por su parte, los viajes al extranjero supusieron el 22,8% de las pernoctaciones y el 36,9% del gasto total, con un gasto medio diario de 131 euros. 