Constituido el órgano que tramitará la ley de la AP-9 en el Congreso

Vista de la AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande Archivo El Ideal Gallego

La ponencia sobre la ley de la AP-9, el órgano que tramitará la norma en el Congreso, quedó constituida en la mañana de este jueves e iniciará sus trabajos después de la Semana Santa. Un paso tras el que PPdeG, PSdeG y BNG incidieron en sus posturas.

De este modo, el PPdeG aseguró que logró, tras meses de “reclamaciones y bloqueo por parte del PSOE”, la constitución formal de este órgano que, según denunció, los socialistas pretendían aplazar hasta después la Pascua.

“El PSOE quería dilatar de nuevo el proceso hasta después de Semana Santa, pero desde el PPdeG insistimos en la celeridad y en la importancia de abordar un calendario de reuniones”, apuntaron los populares Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja a través de un comunicado remitido a los medios.

El Partido Popular (PP) recordó que la proposición de ley orgánica de transferencia a la comunidad autónoma de Galicia de la titularidad y las competencias de la autopista del Atlántico AP-9 emana de la unanimidad del Parlamento de Galicia a la iniciativa, y fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en junio de 2024, solo con el voto en contra de Vox.

“A pesar de decretarse su tramitación por el procedimiento de urgencia, el Gobierno, que controla férreamente la Mesa del Congreso impuso un boicot a la tramitación, con 45 prórrogas del plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta que, como consecuencia de las presiones del Grupo Parlamentario Popular, se cerró el plazo el 22 del presente año”, ha señalado Celso Delgado.

“Escandaloso y deplorable”

El parlamentario popular ha tachado de “escandaloso y deplorable” que el Grupo Parlamentario Socialista, por indicaciones del Gobierno, registrase ocho enmiendas al articulado, oponiéndose a la transferencia de la titularidad de la AP-9, exponiendo una simple transferencia de competencias sobre administración y explotación y, además, que esta autopista se mantenga dentro de la red de carreteras del Estado.

“Estas enmiendas refrendadas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, van en la dirección contraria a lo que demanda por unanimidad el Parlamento de Galicia, que es la transferencia a la comunidad autónoma de la titularidad y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y sus funciones y los servicios que hasta lo de ahora ejerce la Administración General del Estado”, insistió.

Los relatores del grupo popular, Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja destacaron que seguirán impulsando la tramitación de que es una “justa demanda de la sociedad gallega”, teniendo como objetivo una autopista AP-9 gallega y también libre de peajes.

La constitución se celebró a las 08.30 horas y a ella asistieron los tres relatores del PP, los tres del PSOE, los dos de Sumar y un relator de Juns, PNV y ERC. No estuvieron los de Vox y Bildu.

Delgado indicó que solicitó que, teniendo en cuenta el número de enmiendas registradas, tan solo once (tres de Sumar y ocho del PSOE) se debería tener una nueva reunión de la ponencia tras la Semana Santa, para organizar y empezar los trabajos.

Por su parte, el PSOE incidió en que la tramitación avanza gracias a ellos y el BNG reivindicó su labor para desbloquearla.