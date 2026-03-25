Sanidade trabaja en un decreto para abrir los PAC los sábados por la mañana

La Consellería de Sanidade trabaja en un decreto para abrir los puntos de atención continuada (PAC) los sábados por la mañana. Esta iniciativa, que se había valorado a finales de 2025 y se paralizó en el contexto de huelga de aquel momento, se retoma ahora de la mano de otras medidas que permitan ponerlo en marcha.

Así lo ha explicado este miércoles la secretaria xeral técnica de la consellería de Sanidade, Natalia Lobato, que ha comparecido esta mañana junto al conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, para dar cuenta del acuerdo de desconvocatoria de la huelga de médicos de O'Mega en primaria.

Lobato ha matizado que la jornada de los sábados por la mañana ya era "de facto" una jornada de atención continuada, "no de atención ordinaria". "Teniendo en cuenta esta realidad y la necesidad de cumplir con la reducción de jornada pactada en 2023, se inicia la tramitación de este decreto", ha declarado.

Ha apuntado además que esta tramitación no está todavía aprobada y que se trata de una medida enmarcada en los acuerdos a los que se llegó con los sindicatos y que irá acompañada de dos medidas más: por una parte, la creación de las plazas necesarias en los PAC y, "dada la falta de facultativos", un programa de voluntariedad incentivado para la realización de esas guardias en los puntos -- tal y como se había pactado también en noviembre --.

"Se plantea ahora porque ahora estamos en disposición de hacerlo. En conjunto llevamos un trismestre ya trabajando en estas medidas", ha asegurado.