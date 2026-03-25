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Galicia

Rueda anuncia un plan gallego de 150 millones para ayudar a los sectores más afectados por la guerra de Irán

Ep
25/03/2026 11:53
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25/03/2025.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responde a las preguntas de los grupos durante el pleno del Parlamento de Galicia, este miércoles en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
Alfonso Rueda durante su intervención en el pleno del Parlamento Gallego
EFE
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que el Gobierno autonómico aprobará en la reunión semanal del próximo lunes un paquete de 150 millones de euros con medidas para ayudar a los sectores más afectados en la comunidad por la guerra de Irán.

Rueda, quien ha insistido en que estos 150 millones "se sumarán" a los 120,6 millones que, según cálculos de la Xunta, dejarán de ingresar las arcas autonómicas por las medidas anticrisis estatales, ha anticipado varias vías de acción, empezando por "facilitar circulante" a empresas que trabajan en Oriente Medio a través "de créditos rápidos en diez días".

También habrá "ayudas compensatorias" a transportistas y medidas para el sector primario, "acelerando todas las ayudas a aquellos que hicieron grandes inversiones y que ahora lo necesitan", ha continuado el presidente, antes de aludir de forma expresa al sector marítimo.

En concreto, con el alza de los precios del combustible como trasfondo, el objetivo del Ejecutivo autonómico es que "con la máxima celeridad" se tramiten las ayudas para los sectores agrícola y pesquero, centradas en renovar la maquinaria y los barcos para reducir el consumo.

También se agilizarán las ayudas de inclusión social. "Adelantaremos el complemento a las pensiones no contributivas y a la renta de integración social (Risga), lo que haga falta", ha zanjado.

"Señor bulopresidente, deje de arrastrar los pies"

Rueda ha anticipado estas medidas durante su cara a cara de la sesión de control con la líder del BNG, Ana Pontón, quien le ha tildado de "bulopresidente" y le ha instado a "dejar de arrastrar los pies" y actuar con urgencia ante las necesidades generadas por el conflicto de Oriente Medio.

Por su parte, ha propuesto movilizar 700 millones en un paquete medidas que incluirían ayudas directas para los sectores más afectados, una línea de crédito para las pymes y un "escudo social gallego".

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