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Galicia

Galicia ampliará la vacunación frente a la meningitis con nueva dosis a los 12 años


Efe
25/03/2026 11:21
En Galicia ya se suministran dos vacunas contra la meningitis
EC
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Galicia va a ampliar su calendario de vacunación infantil contra la meningitis con una nueva inmunización a los 12 años frente al meningococo B, que se sumará a la que ya se suministra a los bebés, y a la tetravalente que ya se dispensa en dos edades distintas.

Según ha informado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento, de esta manera los niños y niñas gallegos serán "los mejores protegidos del mundo", ya que Galicia continua siendo "pionera" con la vacunación infantil y se encuentra "a la cabeza de España y de Europa", ha afirmado.

En respuesta a una pregunta del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el dirigente gallego ha anunciado esta nueva vacuna contra la meningitis, en concreto contra el meningococo B, que se administrará "a todos los niños y niñas gallegos cuando tengan 12 años"

En Galicia ya se suministran dos vacunas contra la meningitis: una tetravalente que se dispensa a los 4 y 12 meses y a los 12 años y una frente al meningococo B que se suministra en tres dosis a los bebés, la que ahora se ampliará con una única dosis a los 12 años para los niños que tengan completa la pauta infantil, y dos dosis para los que no.

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