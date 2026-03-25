El retraso del Plan Estatal de Vivienda bloquea 80 millones de euros en Galicia

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante una intervención en el Pleno de la Cámara gallega Archivo El Ideal Gallego

La conselleira de Vivienda de la Xunta, María Martínez Allegue, denunció ayer que la demora en la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 “bloquea” la inversión de 80 millones de euros que corresponden a Galicia.

En respuesta a una pregunta del PPdeG en el Parlamento gallego, la responsable de Vivienda aseguró que en su departamento existe una “profunda preocupación” ante la actitud de soberbia, la falta de respeto absoluto y el inconcebible retraso del Gobierno del Estado en la aprobación del nuevo Plan.

Durante su intervención, tildó de “muy grave” el retraso acumulado por el Gobierno del Estado, ya que tres meses después del inicio del año y finalizada la vigencia del anterior plan, todavía no se ha dado luz verde a la nueva estrategia.

La conselleira consideró que la aprobación de este Plan es imprescindible para que las autonomías puedan convocar líneas de ayudas como las del alquiler para jóvenes, para rehabilitación o para la eficiencia energética, entre otras.

Según los cálculos de la Xunta, en el escenario más optimista, estas convocatorias no podrán realizarse hasta el último semestre del año debido a los múltiples trámites administrativos necesarios una vez aprobado el nuevo Plan.

Frente a ello, Allegue reivindicó las medidas impulsadas por la Xunta con ayudas que, en este primer trimestre de 2026, fueron “financiadas con fondos exclusivos autonómicos”.

En esta línea, avanzó que en los próximos días se convocarán con fondos de la Xunta las ayudas a la adquisición de vivienda en cascos históricos y las de adquisición de Vivienda de Protección Autonómica.

Reglamento de Costas

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, calificó de “gran insulto” la convocatoria de una Conferencia Sectorial para aportar observaciones a un anteproyecto sobre la comercialización de productos libres de deforestación sin que se incluyan en el orden del día referencias a la modificación del reglamento de Costas.

En respuesta a una pregunta en el Parlamento, la conselleira también reprochó que esta conferencia sea “por escrito, ni siquiera telemática” cuando lo que buscan las comunidades es “que nos vean cara a cara”. Vázquez consideró que la conferencia supone un nuevo desprecio a las comunidades autónomas y al Estado de Derecho porque el Gobierno evita así un “verdadero debate”, indicó.

“Se pueden imaginar qué dirían de nosotros si no nos sentáramos con nadie. Cuáles serían los calificativos...”, señaló la responsable autonómica de Medio Ambiente, que reprochó el “afán de silenciar a las comunidades” que tiene el Gobierno central.

Vázquez, además, volvió a denunciar la intención de modificar la ley de costas por “la puerta de atrás” con el único fin, afirmó, de limitar las concesiones y derogar tanto las prórrogas ordinarias como las extraordinarias y equiparando instalaciones del complejo mar-industria como depuradoras o conserveras con los chiringuitos y otros servicios temporales.

La conselleira lamentó asimismo que ni BNG ni PSdeG alcen la voz contra la actuación del Ejecutivo estatal y se preguntó si “los tienen amordazados”.